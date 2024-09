Comer o pagar medicamentos: jubilados dieron su testimonio sobre cómo afrontan los recortes de PAMI

"Tengo fibromialgia (una afección que provoca dolores crónicos en todo el cuerpo), es algo que no se va, no tiene cura, entonces te dan calmantes. Por mes tengo que tomar dos frascos de Tramadol y uno de Tafirol. Antes te los daban gratis, ahora me cobraron $13.500 cada frasco y el Tafirol a $8.000", contó una jubilada, acompañada de su marido, también jubilado, a la periodista Marcelo Romano este lunes.

Ambos cobran la mínima, según contaron, es decir que reciben en sus bolsillos $304.540 (sumando el bono de $70.000).