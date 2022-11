Comenzaron a llegar donaciones para la enfermera que vio destruida su casa por un incendio

La familia ha estado pernoctando desde el siniestro bajo un gazebo en el patio de la propiedad, en condiciones muy precarias, con el sólo alivio del tiempo cálido.

incendio-las heras-calle roldan-01 (1).jpg La donación de un oyente de Radio Nihuil permitirá comenzar a reconstruir el techo de la casa de Sandra. Gentileza Sandra Diotti

Este miércoles, un móvil de Radio Nihuil salió al aire desde la casa de Sandra, que además practica pintura en sus pocos ratos libres, y al contar su historia, un oyente, dueño de la empresa maderera local Chimeno de inmediato se comunicó con la damnificada para informarle que donará 20 rollizos de álamo, con lo que se podrá comenzar a reconstruir el techo.

Dentro de tanta tragedia, la que tiene un golpe durísimo cercano en el tiempo -el año pasado-, nada menos que el fallecimiento de otro hijo de Sandra, el apoyo recibido desde el comienzo de la campaña solidaria, ha generado una renovación de esperanzas en esta trabajadora mendocina y los suyos.

"La vida de mi familia no ha sido para nada sencilla, ya que he tenido que hacerme cargo de mis hijos yo sola. He podido salir adelante a base de esfuerzo y trabajo", explicó emocionada Sandra.

"Este mediodía (por el miércoles), vinieron de la radio y al rato me llamó un señor para decirme que me donaba 20 palos de álamo para poder hacer el techo. Eso me dio mucha alegría, después de tanta angustia que hemos vivido con mis hijos", agregó la enfermera que trabaja en el penal de calle Boulogne Sur Mer y hace catarsis pintando cuadros.

Respecto a la resiliencia de esta mujer, ella misma explica: "Muchas personas me preguntan cómo hago para salir adelante ante tanta adversidad. La verdad es es que no lo sé, sólo trato de seguir luchando para darle lo mejor a mis hijos, que son lo mejor que tengo en la vida".

Cómo colaborar

Para aquellas personas quieran colaborar , se pueden realizar depósitos por Mercado Pago en la siguiente cuenta: Sandra Analía Diotti, CVU: 0000003100092171673370, Alias: andes.dial.andes.mp. CUIT/CUIL: 23240579154.