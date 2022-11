Sandra Diotti, tiene 48 años, es una esforzada enfermera y sostén de familia, integrada además por un hijo de 20 y otro de 16 años. El fuego los dejó sin nada, y necesitan de la solidaridad de la comunidad para poder recuperarse y aunque sea tener un techo sobre sus cabezas. "La pérdida de muebles o ropa no me importa tanto. Lo que me preocupa es que estamos hace más de una semana con mis hijos viviendo en el patio, debajo de un pequeño toldo. Doy gracias de que estamos en verano y no pasamos frío", contó la damnificada.