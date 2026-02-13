Colocar una funda de almohada en la escoba: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al pasarla por el suelo, la tela de la funda de la almohada genera energía estática, lo que permite que la suciedad se adhiera a la superficie de la tela en lugar de dispersarse por el aire.

Pasando en limpio, los beneficios de este truco de limpieza son los siguientes:

Imán para el cabello: el mayor desafío de la limpieza diaria son los pelos. Con este truco, el cabello se queda pegado a la funda de la almohada al instante, evitando que se enrede de forma desagradable en las cerdas de la escoba.

Ideal para alérgicos: al atrapar el polvo fino en la fibra textil, se evita que las partículas floten en el ambiente, mejorando la calidad del aire mientras limpias.

Cuidado de superficies: es una excelente alternativa para suelos delicados de madera o laminados que podrían rayarse con cerdas muy duras.

Un truco que se extiende más allá de los pisos

Este truco no se limita solo a los suelos. Muchos expertos en orden recomiendan usar la escoba vestida para alcanzar las telarañas en los techos o limpiar el polvo acumulado en las paredes y molduras altas.

Al terminar, no tienes que limpiar la herramienta: simplemente retiras la funda de la almohada y la echas directamente a la lavadora.