Colocar una alfombra mojada en el balcón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Está claro decir que la alfombra en cuestión debe ser exterior y resistente para evitar problemas de humedad, moho y hongos que puedan dañarla.

Al igual que mojar superficies exteriores como techos, la evaporación del agua de la alfombra puede ayudar a refrescar ligeramente el aire inmediato en climas cálidos y secos, lo que es ideal para el ambiente de tu casa.

Cuando tu perro se eche sobre la alfombra mojada, automáticamente se regulará su temperatura corporal, refrescándose y evitando los golpes de calor.

mascota, alfombra Tu perro puede calmar el calor mediante el uso de una alfombra húmeda.

Ya lo sabes, en días de mucho calor, puedes colocar una alfombra en el balcón de tu casa para evitar golpes de calor en tu mascota y mejorar la temperatura ambiente.

Señales que indican que tu perro sufre un golpe de calor

Un golpe de calor en perros es una emergencia veterinaria grave caracterizada y guiada por algunas de las características que se mencionan a continuación: