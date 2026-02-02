Colocar azúcar en la parrilla: por qué recomiendan hacerlo y cuál es el mejor momento

La creencia popular afirma que el azúcar puede eliminar el humo molesto de la parrilla. Sin embargo, la ciencia y los expertos garantizan grandes resultados en este método.

fuego, parrilla El truco del azúcar en la parrilla no es conocido por todo el mundo.

Por qué recomiendan colocar azúcar en la parrilla

En primer lugar, tienes que saber que es falso que el azúcar elimine el humo. De hecho, al ser un hidrato de carbono que entra en combustión, su descomposición química produce vapor de agua, dióxido de carbono y residuos carbonosos, lo que a menudo genera más humo del habitual.