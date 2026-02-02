Colocar azúcar en la parrilla: por qué recomiendan hacerlo y cuál es el mejor momento

En el mundo de los asados, siempre surge un nuevo "hack" que promete revolucionar la experiencia frente a las brasas. El más reciente, que ha inundado redes sociales, consiste en colocar un poco de azúcar en la parrilla, algo que muchos no saben para qué sirve.
La creencia popular afirma que el azúcar puede eliminar el humo molesto de la parrilla. Sin embargo, la ciencia y los expertos garantizan grandes resultados en este método.
Por qué recomiendan colocar azúcar en la parrilla
En primer lugar, tienes que saber que es falso que el azúcar elimine el humo. De hecho, al ser un hidrato de carbono que entra en combustión, su descomposición química produce vapor de agua, dióxido de carbono y residuos carbonosos, lo que a menudo genera más humo del habitual.
Lo que sí es efectivo es su capacidad para revivir brasas moribundas. El azúcar actúa como un combustible adicional que genera una llama intensa y ayuda a que el fuego recupere fuerza rápidamente.
Si tu objetivo es dejar de llorar por el humo, el azúcar no es la solución. Pero si necesitas que tus brasas duren un poco más, este ingrediente de cocina podría ser tu mejor aliado inesperado.
El mejor momento para realizar este truco
Si buscas acelerar el encendido o salvar un fuego que se apaga, existen momentos clave para usar el azúcar:
- Durante el encendido inicial: algunos parrilleros utilizan una técnica de "nido" colocando papel o algodón con aceite y una lluvia de azúcar para crear una combustión más persistente desde el inicio.
- Cuando las brasas pierden fuerza: si el asado aún no está listo pero el calor disminuye, espolvorear un poco de azúcar puede dar ese "empujón" final al fuego para terminar la cocción sin añadir más carbón.