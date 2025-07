Coloca un chorro de vinagre en el agua de cocción de las verduras: ¿qué significa?

Los primero registros de vinagre datan de la Mesopotamia en la tumbas faraónicas donde se realizaba vinagre a partir de la cerveza. Se utilizaba para conservar alimentos, como bebida, para remedios caseros y como condimento.

Por qué hay que colocar un chorro de vinagre en el agua de cocción de las verduras: ¿qué significa?

Para mejorar la textura, sabor y conservar los nutrientes de las verduras, lo mejor es colocar un chorro de vinagre de manzana en el agua de cocción. El vinagre en el agua de hervor marca la diferencia.

La acidez del vinagre actúa directamente sobre las fibras de las verduras. La cocción se realiza de manera más uniforme, las verduras no pierden la consistencia, quedan más suaves, no se rompen y encima no pierden sus nutrientes en el agua.

cocinar verduras con vinagre Existen vinagres de uso alimenticio y vinagres de limpieza. Siempre se recomienda leer bien las etiquetas antes de usarlos

Verduras como los espárragos, las espinacas, los brócolis, las zanahorias y los vegetales más fibrosos quedan mucho más ricos cuando tienen una textura suave pero sin perder la firmeza. Esto se logra gracias al vinagre.

Además, el vinagre acentúa sabores, mejora la digestión de los alimentos y evita que las verduras se deteriores durante la cocción. Solo basta con añadir un chorro cuando el agua hierve y, preferentemente utiliza vinagre de manzana.

