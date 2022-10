Cientos de mendocinos hicieron largas filas en oficinas de ANSES para inscribirse al bono de $45.000

anses 2.jpg Filas de más de tres cuadras hubo en algunas sucursales de ANSES en Mendoza para inscribirse en el bono de Refuerzo Alimentario. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Allí estaba Nelson, un hombre de 40 años en muletas: "Llegué a las 5 de la madrugada. Me hace falta la ayuda económica porque estoy operado de la cadera, todavía me falta otra operación y en estas condiciones no puedo conseguir trabajo", aseguró el hombre a Radio Nihuil y agregó: "No hay posibilidad de trabajo y sino lo que te quieren pagar no alcanza para nada".

Similar fue el caso de las oficinas de ANSES de carril Godoy Cruz, de Guaymallén, donde a primera hora de este lunes había tres cuadras de fila. Los primeros que estaba allí indicaron que se instalaron alrededor de las 17 del domingo.

En el caso de Oscar, que estaba con su hija de 5 años desde las 23 del domingo, expresó: "Vine para conseguir un poco de plata. No tengo nada de nada, cumplo con todos los requisitos, no tengo vehículos y me las rebusco con changas. Está todo muy caro, y la plata no alcanza nada".

anses 3.jpg Osca durmió en la calle junto a su hija de 5 años para poner inscribirse en el nuevo bono de $45.000 que dará ANSES. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Indicó que su hija, quien pasó la noche sobre cartones y tapada con unas mantas, va al colegio, "pero a veces te piden merienda y se complica".

Apertura de ANSES

A las 8 abrieron sus puertas y la gente que hizo fila comenzó a amontonarse en las puertas de las diferentes sucursales. Permitieron ingresar de a cinco personas a la vez, quienes realizaban la inscripción al Refuerzo Alimentario rápidamente y salían.

Verónica fue una de las personas que esperaba ser atendida, pero antes de entrar a la sucursal de Guaymallén, realizó el trámite desde su celular, por internet y en muy pocos minutos. Luego entró, le dijeron que estaba todo bien cargado y salió.

anses 4.jpg Cuando ANSES abrió sus puertas, la gente comenzó a amontonarse. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Lo hice rápido por Internet, entré y me dijeron que estaba bien hecho", señaló y contó que es responsable de un comedor de Buena Nueva: "Es para ayudar a los chicos y a la gente que va al comedor. Son más de mil personas por día que se les da de comer cuando hay".

Verónica detalló que muchas veces van casa por casa pidiendo alimentos que les puedan donar para poder darles de comer a tantas personas. Además, dijo: "Vamos a la feria y juntamos de los tachos, porque nadie nos da bolilla. Nos llevamos un carro, juntamos lo que tiran, y eso lo lavamos bien, lo picamos y hacemos la comida".

A quiénes alcanza el bono

Es para todos los argentinos de entre 18 a 64 años. Pero no podrá recibirlo aquellas personas que tengan: