ANSES: cuándo se paga el bono extra de $ 45000 y quiénes lo reciben

Este Refuerzo Alimentario será de $45 mil, que se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre.

ANSES-bono-extra-Refuerzo-Alimentario-45000-.jpg

El pago de la primera de ellas iniciará el lunes 14 de noviembre por terminación de documento (DNI).

Refuerzo Alimentario: los requisitos de ANSES para cobrar el bono de $ 45000

Los interesados en recibir este servicio deben tener entre 18 y 64 años, no poseer trabajo registrado ni ingresos, no ser titular de ninguna prestación (AUH, Embarazo, Potenciar Trabajo, entre otras) y no contar con obra social o prepaga.

En ese sentido, no podrá recibir el bono de $ 45000, aquellas personas que tengan:

Trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas y monotributistas sociales)

Jubilaciones y/o pensiones contributivas o no contributivas (tanto nacionales como provinciales y municipales)

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Beca Progresar

Asignación por Embarazo para Protección Social

Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar

El Refuerzo Alimentario se pagará en dos cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre.

Automotores, motocicletas y otros

Inmuebles

Consumos de tarjeta de crédito, débito y/o billeteras virtuales en los últimos 2 meses

Plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses

Acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses

Compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses

Obra social o prepaga

Refuerzo Alimentario: cuándo se empieza a pagar el el bono de $ 45000

