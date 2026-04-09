Científicos advierten que el fenómeno de El Niño podría ser el más fuerte en 140 años

el niño Los científicos ya tienen predicciones sobre el fenómeno de El Niño.

Alteraciones en el clima global

La presencia de El Niño suele reducir la actividad de huracanes en el océano Atlántico, pero aumenta considerablemente las formaciones ciclónicas en el Pacífico oriental. El pronóstico indica que estas variaciones afectarán la vida cotidiana y las actividades productivas. Los especialistas sugieren que la humanidad debe prepararse para un periodo de condiciones climáticas extremas y muy variables.

En las costas de Estados Unidos, los cambios resultarán evidentes según la región y la estación del año. Durante el invierno, California suele recibir más oleaje y precipitaciones, mientras que el noroeste del Pacífico registra vientos menos intensos. El fenómeno climático genera aguas más cálidas en zonas donde habitualmente las temperaturas son bajas, modificando el ecosistema marino local.

El aumento en la actividad de las tormentas favorece la llegada de marejadas más constantes y potentes hacia las playas. Este pronóstico entusiasma a ciertos sectores vinculados al deporte, aunque también despierta alarmas por posibles inundaciones. La última vez que ocurrió un evento de magnitud similar, las construcciones cercanas al mar sufrieron daños importantes por el avance del agua.