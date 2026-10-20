Accidente fatal en Ciudad: lo que se reveló tras el hecho en el que murió un joven de 21 años

El accidente ocurrió en la intersección de San Juan y Alem de Ciudad.

Quien iba como acompañante era Emmanuel Villouta, de 23 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central. Se trata del hermano de Alan Villouta, quien murió al ser atropellado en noviembre de 2017 en el Acceso Sur, frente a La Barraca, en Guaymallén.

Lo que pasó después del accidente

En un primer momento, Andrés Villouta señaló que el conductor del Corsa, amigo cercano de su hijo Emmanuel, no había consumido alcohol. Con el correr de las horas se conoció el resultado de los primeros estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense que indicaron que Aguirre tenía alcohol en sangre, aunque no confirmaron cuánto.

El parte médico de Emmanuel Villouta indicó que sufrió golpes en gran parte de su cuerpo y hasta un corte profundo en una de sus orejas por el accidente. Además, el equipo de Salud Mental del Hospital Central le brindó asistencia psicológica a Emmanuel para afrontar el accidente vivido y la pérdida de su amigo.

A pesar de los golpes que sufrió por el accidente, los médicos determinaron que no necesita ninguna cirugía y ya fue dado de alta.