Tras el accidente ocurrido el lunes en la intersección de las calles San Juan y Alem, en la Ciudad de Mendoza, las imágenes de las cámaras de seguridad revelaron el momento en el cual el conductor de un Chevrolet Corsa escapaba de los Preventores que lo perseguían por las calles del centro.
Accidente fatal en Ciudad: lo que se reveló tras el hecho en el que murió un joven de 21 años
Emmanuel Villouta, el acompañante del conductor que murió en el accidente en Ciudad, se recupera tras sufrir golpes en todo su cuerpo
Según las primeras informaciones, un móvil de Preventores intentó detener un Chevrolet Corsa luego de haber doblado en U sobre calle San Martín, de Capital. Tras esta maniobra el conductor siguió la marcha a toda velocidad hasta calle San Juan, donde en el cruce con calle Don Bosco se estrelló contra un árbol.
El golpe dio directamente sobre Facundo Aguirre, de 21 años, quien conducía el Corsa y como consecuencia murió en el lugar.
Quien iba como acompañante era Emmanuel Villouta, de 23 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Central. Se trata del hermano de Alan Villouta, quien murió al ser atropellado en noviembre de 2017 en el Acceso Sur, frente a La Barraca, en Guaymallén.
Lo que pasó después del accidente
En un primer momento, Andrés Villouta señaló que el conductor del Corsa, amigo cercano de su hijo Emmanuel, no había consumido alcohol. Con el correr de las horas se conoció el resultado de los primeros estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense que indicaron que Aguirre tenía alcohol en sangre, aunque no confirmaron cuánto.
El parte médico de Emmanuel Villouta indicó que sufrió golpes en gran parte de su cuerpo y hasta un corte profundo en una de sus orejas por el accidente. Además, el equipo de Salud Mental del Hospital Central le brindó asistencia psicológica a Emmanuel para afrontar el accidente vivido y la pérdida de su amigo.
A pesar de los golpes que sufrió por el accidente, los médicos determinaron que no necesita ninguna cirugía y ya fue dado de alta.