En 1993, donaron 300 bisontes americanos; hoy esta especie supera los 2.000 ejemplares y ayuda a recuperar uno de los ecosistemas más amenazados de la Tierra

La iniciativa no consiste únicamente en aumentar la población de esta especie. El objetivo es recuperar las interacciones naturales que durante miles de años mantuvieron el equilibrio de estos pastizales. Estos animales son herbívoros que se alimentan principalmente de hierba. Al pastar, seleccionan determinadas plantas y modifican la distribución de la vegetación, lo que favorece el crecimiento de otras especies.

Cómo estos animales revitalizan los ecosistemas

Los movimientos de estos animales también alteran el suelo y crean pequeñas áreas con condiciones diferentes, que pueden beneficiar a insectos, aves y otras formas de vida.

La gestión de la reserva combina este pastoreo con quemas controladas. El fuego elimina parte de la vegetación acumulada, devuelve nutrientes al suelo y ayuda a mantener las condiciones propias de la pradera. Ambos procesos forman parte de una estrategia destinada a conservar la diversidad vegetal y evitar que el paisaje pierda sus características naturales.

El crecimiento de la manada tampoco significa que los animales hayan quedado completamente al margen de la intervención humana. Cada otoño, los responsables de la reserva reúnen a los bisontes para realizar controles veterinarios, pesarlos y administrarles las vacunas necesarias. Estas operaciones permiten vigilar la salud de una población que vive en amplias extensiones de terreno.

La recuperación del bisonte americano es especialmente significativa por la historia de la especie. Durante el siglo XIX, la caza comercial y la expansión humana redujeron sus poblaciones hasta niveles cercanos a la extinción.