Los perros callejeros que recibían comida de una mujer se reunieron en su velorio en una emotiva despedida

Ella los alimentaba, y los perros le agradecieron en su funeral

A causa de una enfermedad, Margarita debió interrumpir su rutina y trasladarse a la localidad de Cuernavaca para hospedarse en la casa de una de sus hijas con el fin de restablecer su salud. Sin embargo, a menos de diez días de su llegada, la mujer falleció.

El 15 de marzo se llevaron a cabo las honras fúnebres y mientras preparaban la sala velatoria, un grupo de perros desconocidos ingresó al lugar. Al consultar a los encargados si pertenecían al establecimiento, estos confirmaron que nunca antes los habían visto.

Margarita y los perros que alimentaba estuvieron presentes en su funeral.

Al momento de ingresar el cuerpo de Margarita a la sala, los perros se levantaron bruscamente con saltos de entusiasmo y posteriormente volvieron a recostarse alrededor del ataúd para acompañarlo durante la noche.

Según cuenta Diario Popular, un pajarito ingresó inesperadamente a la sala velatoria a esa hora de la madrugada y su hija Patricia logró registrarlo en video.

Durante la mañana, la mayoría de los perros se retiró dejando solo a uno recostado en el pasillo, para regresar todos juntos una hora después. Finalmente, unos veinte minutos antes del traslado del cuerpo hacia la cremación, los animales realizaron una última muestra de afecto en la sala y se retiraron definitivamente.