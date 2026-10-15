Un inquietante hallazgo conmocionó a los habitantes de la zona oeste de San Luis. Un perro, mientras escarbaba en un terreno cercano a la Autopista Pescadores, dejó al descubierto lo que parecían ser restos humanos, lo que movilizó inmediatamente a la Policía para iniciar las pericias correspondientes.
En San Luis un perro halló restos humanos e investigan si son de una mujer que había viajado a Mendoza
Un perro halló restos humanos en un terreno de San Luis y la Justicia investiga si corresponden a una vecina desaparecida hace dos meses
El suceso ocurrió el martes por la tarde y rápidamente generó preocupación entre los vecinos del sector. Según testimonios, hacía aproximadamente dos meses que no veían a una mujer que residía en una construcción precaria del lugar junto a su pareja, abriendo un gran interrogante sobre su paradero.
Cuando los vecinos consultaron sobre la ausencia de la mujer, su pareja habría manifestado que ella había viajado a Mendoza. Esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada por los investigadores y, por el momento, no existe información oficial que vincule al hombre con el entierro. Las discusiones frecuentes entre la pareja también fueron mencionadas por los residentes de la zona.
Investigan la identidad y circunstancias de la muerte
La fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de María Bringas, ha tomado la investigación. Los peritos trabajan en el terreno para determinar la identidad de los restos, el sexo de la persona y el tiempo aproximado que llevaba enterrada.
Una de las hipótesis principales es que los restos pertenezcan a la mujer desaparecida. Los investigadores intentarán corroborar esta versión, determinar la causa de muerte y esclarecer si existe alguna conexión con la ausencia de la vecina y las versiones aportadas por su pareja.
Testimonios de los vecinos del lugar
Los habitantes de la zona relataron que la pareja vivía en una construcción precaria y que, en ocasiones, solicitaban elementos básicos como agua o carga de teléfono. También mencionaron haber escuchado discusiones frecuentes entre ellos.
El descubrimiento, que inicialmente se pensó que podría ser un animal como un armadillo, tomó un giro dramático cuando se confirmó que se trataba de restos humanos, dando inicio a una causa judicial compleja.
Fuentes utilizadas
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: un perro descubrió restos humanos en un terreno de San Luis.
- Investigación en curso: la Justicia busca determinar si pertenecen a una vecina desaparecida hace dos meses.
- Hipótesis principal: se investiga la desaparición de la mujer y posibles nexos con su pareja.