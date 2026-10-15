En San Luis un perro halló restos humanos e investigan si son de una mujer que había viajado a Mendoza

Investigación en curso: La Justicia busca determinar si pertenecen a una vecina desaparecida hace dos meses.

Investigan la identidad y circunstancias de la muerte

La fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores, a cargo de María Bringas, ha tomado la investigación. Los peritos trabajan en el terreno para determinar la identidad de los restos, el sexo de la persona y el tiempo aproximado que llevaba enterrada.

Una de las hipótesis principales es que los restos pertenezcan a la mujer desaparecida. Los investigadores intentarán corroborar esta versión, determinar la causa de muerte y esclarecer si existe alguna conexión con la ausencia de la vecina y las versiones aportadas por su pareja.

Testimonios de los vecinos del lugar

Los habitantes de la zona relataron que la pareja vivía en una construcción precaria y que, en ocasiones, solicitaban elementos básicos como agua o carga de teléfono. También mencionaron haber escuchado discusiones frecuentes entre ellos.

El descubrimiento, que inicialmente se pensó que podría ser un animal como un armadillo, tomó un giro dramático cuando se confirmó que se trataba de restos humanos, dando inicio a una causa judicial compleja.