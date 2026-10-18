Canelo, el perro que esperó 12 años a que su dueño saliera del hospital: nunca salió y superó a Hachiko

Cada semana, el animal acompañaba a su dueño hasta el Hospital Universitario Puerta del Mar, pero como las normas sanitarias prohibían el ingreso de animales, la mascota esperaba hasta que su amigo terminaba el tratamiento.

Sin embargo, a inicios de la década de 1990, la rutina cambió trágicamente. El dueño sufrió complicaciones durante su atención médica y falleció dentro del hospital. Al no comprender la muerte de su compañero, Canelo permaneció instalado afuera convencido de que su amigo volvería a salir.

Su historia fue muy popular.

Esa espera silenciosa se transformó en una vigilia ininterrumpida de doce años. Enfrentó inviernos fríos y lluviosos hasta el intenso calor, aunque algunos vecinos, pacientes y personal médico lo cuidaban facilitándole comida, agua, mantas y cartones. Si bien algunas familias intentaron adoptarlo, el perro rechazó la adopción para volver a la intemperie junto al hospital.

Finalmente, el 9 de diciembre del año 2002, Canelo falleció tras ser atropellado por un vehículo en un paso de peatones frente al lugar y como homenaje a su lealtad, se bautizó una calle con su nombre con una placa conmemorativa de bronce en el lugar exacto donde esperó a su dueño durante más de una década.