Canelo, el perro que esperó 12 años a que su dueño saliera del hospital: nunca salió y superó a Hachiko

Los animales son los mejores amigos del hombre, sobre todo, los perros. Fieles, cariñosos y agradecidos son una compañía ideal que abraza y da ánimo en momentos duros sin importar su raza. Tal como el caso de Canelo, un mestizo de Cádiz.
Así como Hachiko, el famoso perro japonés que esperó a su dueño casi diez años, Canelo lo superó, pero su espera tuvo un triste final. Esta es su historia.
Canelo, el perro que esperó a que su dueño saliera del hospital incluso más años que el histórico Hachiko
A mediados de los años ochenta, en la ciudad de Cádiz, una de las demostraciones de lealtad animal más conmovedoras de España se hizo realidad con Canelo, un perro mestizo compañero inseparable de un hombre en situación de calle que hacia diálisis.
Cada semana, el animal acompañaba a su dueño hasta el Hospital Universitario Puerta del Mar, pero como las normas sanitarias prohibían el ingreso de animales, la mascota esperaba hasta que su amigo terminaba el tratamiento.
Sin embargo, a inicios de la década de 1990, la rutina cambió trágicamente. El dueño sufrió complicaciones durante su atención médica y falleció dentro del hospital. Al no comprender la muerte de su compañero, Canelo permaneció instalado afuera convencido de que su amigo volvería a salir.
Esa espera silenciosa se transformó en una vigilia ininterrumpida de doce años. Enfrentó inviernos fríos y lluviosos hasta el intenso calor, aunque algunos vecinos, pacientes y personal médico lo cuidaban facilitándole comida, agua, mantas y cartones. Si bien algunas familias intentaron adoptarlo, el perro rechazó la adopción para volver a la intemperie junto al hospital.
Finalmente, el 9 de diciembre del año 2002, Canelo falleció tras ser atropellado por un vehículo en un paso de peatones frente al lugar y como homenaje a su lealtad, se bautizó una calle con su nombre con una placa conmemorativa de bronce en el lugar exacto donde esperó a su dueño durante más de una década.
En pocas palabras
- Canelo, el perro fiel: acompañaba a su dueño al hospital durante 12 años.
- Trágico final: el dueño falleció dentro del hospital y Canelo lo esperó sin saberlo.
- Homenaje: una calle de Cádiz lleva su nombre por su lealtad incondicional.