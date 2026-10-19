Alan Villouta: la Corte puso fecha para tratar la apelación del sobreseimiento a Verdenelli

La noticia de la audiencia judicial por el caso Alan Villouta se conoció este lunes, horas después de que un hermano del muchacho, Emanuel Villouta (23), se accidentara en calle San Juan, de Ciudad, por el choque de un auto en el que viajaba como acompañante.

Alan Villouta: el caso judicial interminable

El Ministerio Público Fiscal y la familia de Alan Villouta acudieron a la Suprema Corte de Justicia en septiembre último con un recurso de Casación contra el sobreseimiento de Verdenelli.

El planteo está basado en un fallo plenario en mayoría de la Corte fechado tras el escándalo por la caída del caso Verdenelli. El mismo estableció que, en Mendoza, las condenas penales quedan firmes con la sola notificación judicial a los abogados -vía digital-, sin necesidad de que el reo sea avisado personalmente.

Alejandro Verdenelli fue condenado en 2020 y sobreseído en 2026 por la muerte de Alan Villouta, ocurrida en el Acceso Sur en 2017, cuando el primero lo atropelló.

Esta sentencia terminó siendo una herramienta clave para solucionar lo que muchos consideran mala praxis judicial, teniendo en cuenta que la Corte tardó 5 años y 10 meses en resolver un planteo de Verdenelli contra la condena.

En pleno revuelo jurídico, político y mediático, la familia de Alan Villouta fue recibida por el gobernador Alfredo Cornejo y el titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, quienes anticiparon que apoyarían a los Villouta en Casación.