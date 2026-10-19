La Suprema Corte de Justicia ya decidió cuándo tratará la apelación de la Fiscalía y la familia de Alan Villouta (21) -fallecido en el Acceso Sur en 2017- contra el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli, que en 2020 había sido condenado por homicidio culposo e inhabilitado para conducir.
Alan Villouta: la Corte puso fecha para tratar la apelación del sobreseimiento a Verdenelli
La Corte convocó a una audiencia in voce por la apelación del Ministerio Público, que pidió dejar sin efecto el sobreseimiento del empresario condenado en 2020
El jueves 5 de noviembre, los supremos Mario Daniel Adaro, José Valerio y Omar Palermo celebrarán en los Tribunales provinciales la audiencia in voce para escuchar a las partes.
Luego, resolverán si reactivan la sentencia condenatoria a 3 años de prisión en suspenso y 8 años de inhabilitación para manejar o si confirman que la causa prescribió por el paso del tiempo, como decidió un Tribunal Penal Colegiado en agosto.
La noticia de la audiencia judicial por el caso Alan Villouta se conoció este lunes, horas después de que un hermano del muchacho, Emanuel Villouta (23), se accidentara en calle San Juan, de Ciudad, por el choque de un auto en el que viajaba como acompañante.
Alan Villouta: el caso judicial interminable
El Ministerio Público Fiscal y la familia de Alan Villouta acudieron a la Suprema Corte de Justicia en septiembre último con un recurso de Casación contra el sobreseimiento de Verdenelli.
El planteo está basado en un fallo plenario en mayoría de la Corte fechado tras el escándalo por la caída del caso Verdenelli. El mismo estableció que, en Mendoza, las condenas penales quedan firmes con la sola notificación judicial a los abogados -vía digital-, sin necesidad de que el reo sea avisado personalmente.
Esta sentencia terminó siendo una herramienta clave para solucionar lo que muchos consideran mala praxis judicial, teniendo en cuenta que la Corte tardó 5 años y 10 meses en resolver un planteo de Verdenelli contra la condena.
En pleno revuelo jurídico, político y mediático, la familia de Alan Villouta fue recibida por el gobernador Alfredo Cornejo y el titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, quienes anticiparon que apoyarían a los Villouta en Casación.
En pocas palabras
- Suprema Corte de Justicia : ya fijó fecha para tratar la apelación sobre el sobreseimiento del empresario Alejandro Verdenelli.
- Audiencia clave: el jueves 5 de noviembre se realizará la audiencia in voce con los supremos Adaro, Valerio y Palermo.
- Posible reactivación: se definirá si se confirma la condena de 2020 o si la causa prescribió por el paso del tiempo, como decidió el Tribunal Penal Colegiado en agosto último.