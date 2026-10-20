Adultos mayores: cuántas sentadillas se recomiendan por día para aliviar los dolores por artrosis

Al desarrollar masa muscular en la zona, el impacto del peso corporal deja de recaer únicamente sobre la articulación dañada, trasladándose a los músculos encargados de sostener la estructura corporal y aliviando a los adultos mayores afectados.

Cuántas sentadillas se recomiendan por día para adultos mayores

Según explican profesionales de la salud y la rehabilitación física en guías de ejercicio adaptado para la salud articular, no existe un número único para todas las personas, ya que la clave principal reside en la progresión y la adaptación a la condición física individual.

Nivel inicial: se recomienda comenzar con 1 a 2 series de 8 a 10 repeticiones , de dos a tres veces por semana.

Nivel intermedio / diario: para quienes ya cuentan con acondicionamiento físico, el objetivo aconsejado es alcanzar entre 15 y 30 sentadillas diarias, divididas en 2 o 3 tandas a lo largo del día para evitar la fatiga muscular acumulada.

Este ejercicio es ideal para las rodillas de los adultos mayores.

Aviso médico: esta nota periodística es de carácter exclusivamente informativo. Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios o plan de actividad física, es imprescindible consultar con un médico traumatólogo, kinesiólogo o profesional de la salud de confianza para evaluar cada caso de forma personalizada.