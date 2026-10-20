La artrosis afecta a un alto porcentaje de la población de adultos mayores, generando rigidez y malestar en zonas clave como las rodillas y las caderas. Ante este problema, la medicina del deporte y la traumatología coinciden en un aspecto fundamental: mantenerse en movimiento es una de las mejores herramientas para contrarrestar sus efectos.
Adultos mayores: cuántas sentadillas se recomiendan por día para aliviar los dolores por artrosis
Realizar este tipo de ejercicio ayuda a fortalecer los músculos alrededor de la rodilla y la cadera, disminuyendo el impacto articular. La recomendación para adultos mayores
Entre los diferentes tipos de ejercicio, las sentadillas se destacan como una práctica sumamente efectiva para aliviar las molestias asociadas a esta enfermedad degenerativa.
Por qué la sentadilla es clave para combatir la artrosis
La artrosis se produce por el desgaste del cartílago que amortigua las articulaciones. Cuando este tejido se degrada, los huesos sufren mayor fricción. Al realizar sentadillas, se fortalecen directamente los cuádriceps, glúteos y la musculatura estabilizadora de las piernas.
Al desarrollar masa muscular en la zona, el impacto del peso corporal deja de recaer únicamente sobre la articulación dañada, trasladándose a los músculos encargados de sostener la estructura corporal y aliviando a los adultos mayores afectados.
Cuántas sentadillas se recomiendan por día para adultos mayores
Según explican profesionales de la salud y la rehabilitación física en guías de ejercicio adaptado para la salud articular, no existe un número único para todas las personas, ya que la clave principal reside en la progresión y la adaptación a la condición física individual.
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Nivel inicial: se recomienda comenzar con 1 a 2 series de 8 a 10 repeticiones, de dos a tres veces por semana.
Nivel intermedio / diario: para quienes ya cuentan con acondicionamiento físico, el objetivo aconsejado es alcanzar entre 15 y 30 sentadillas diarias, divididas en 2 o 3 tandas a lo largo del día para evitar la fatiga muscular acumulada.
Aviso médico: esta nota periodística es de carácter exclusivamente informativo. Antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios o plan de actividad física, es imprescindible consultar con un médico traumatólogo, kinesiólogo o profesional de la salud de confianza para evaluar cada caso de forma personalizada.
En pocas palabras
- Artrosis en adultos mayores: el ejercicio, especialmente las sentadillas, fortalece músculos y reduce el impacto articular.
- Beneficio de las sentadillas: fortalecen cuádriceps, glúteos y músculos estabilizadores, aliviando la presión sobre rodillas y caderas.
- Recomendación diaria: se sugieren 1-2 series de 8-10 repeticiones para principiantes y 15-30 sentadillas para niveles intermedios.