China presiona sobre Pratas, una isla sin población civil permanente que es vital para Taiwán

Lo particular de Pratas es su vulnerabilidad. Está a más de 400 kilómetros de Taiwán, aislada y con una defensa que no depende directamente del ejército, sino de fuerzas de guardacostas. Esa combinación, distancia, baja presencia militar y valor estratégico, la convierte en un punto sensible dentro del tablero regional.

Isla pratas (1)

La respuesta de Taiwán

Además, no es un territorio cualquiera. Aunque es administrado por Taiwán, China también lo reclama como propio. Esa superposición de soberanías lo transforma en un espacio de disputa latente, donde cada movimiento, por pequeño que sea, tiene un peso político mayor al que parece.

En respuesta, Taiwán empezó a reforzar su presencia. Mejoras en infraestructura, despliegue de embarcaciones más capaces y planes para fortalecer su sistema defensivo en la isla. No es una militarización abierta, sino un intento de no quedar expuesto frente a una presión que crece de forma gradual.

Lo que ocurre en islas Pratas no es un conflicto visible, pero sí una señal. Marca una forma de tensión más sutil, donde no hay enfrentamientos abiertos, pero sí una acumulación de gestos, presencia y desgaste.