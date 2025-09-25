Inicio Sociedad Desierto
Mundo

China está convirtiendo el desierto en un oasis: domestican la desertificación con paneles solares

Este enfoque innovador de China no solo contribuye a la generación de energía limpia, sino que también aborda desafíos ambientales en medio del desierto

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
China está convirtiendo el desierto en un oasis: domestican la desertificación con paneles solares

En las áridas regiones del norte y oeste de China, la expansión de la energía solar ha cobrado un nuevo propósito: combatir el desierto y restaurar ecosistemas degradados. Es decir que las instalaciones fotovoltaicas en zonas áridas no solo generan grandes cantidades de energía limpia, también pueden mejorar el ecosistema local.

Una de las iniciativas más destacadas en este ámbito es un proyecto solar en la región desértica de Ningxia, que no solo genera energía limpia, sino que también promueve el crecimiento de vegetación en terrenos áridos. Te contamos sobre esta gran muralla China de paneles solares que restaura el desierto.

Proyecto Jirian (5)

China está convirtiendo el desierto en un oasis: domestican la desertificación con paneles solares

La planta en la región noroccidental de Ningxia forma parte de una red en el norte y oeste de China, utiliza la masa y la sombra de los paneles solares para detener y revertir la expansión de los desiertos. Este proyecto, operado por Ningxia Baofeng, consiste en una instalación solar de 1 gigavatio (GW) que utiliza paneles solares para proporcionar sombra a cultivos de bayas de goji.

Esta sombra reduce la evaporación de la humedad del suelo, creando un microclima favorable para el crecimiento de las plantas y ayudando a restaurar la vegetación en áreas del desierto de China. Además, los paneles actúan como barreras contra el viento, reduciendo la erosión del suelo y protegiendo las plantas jóvenes.

Proyecto Jirian (3)

¿Cómo China le está ganando al desierto?

Aproximadamente una cuarta parte de China está clasificada como "desertificada" y las campañas para contener y recuperar las tierras arenosas se remontan a la década de 1970. La instalación de paneles solares sobre los desiertos vacíos y abrasados por el sol es una estrategia reciente y en expansión. Las principales características de este proyecto son:

  • Ubicación estratégica: situado en la región desértica de Ningxia, en el norte de China, una zona propensa a la desertificación y con recursos solares abundantes.
  • Capacidad de generación: la instalación cuenta con una capacidad de 1 GW, suficiente para abastecer a aproximadamente 1 millón de hogares con energía eléctrica.
  • Expansión planificada: China tiene planes ambiciosos para expandir este tipo de proyectos. Entre 2025 y 2030, se espera instalar 253 GW de energía solar en aproximadamente 7.000 km² de tierras desérticas, lo que representa una estrategia integral para combatir la desertificación y promover el desarrollo sostenible.
  • Según el gobierno de Ningxia, pueden pasar hasta cinco años antes de ver resultados.

Temas relacionados:

Te puede interesar