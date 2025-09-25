China está convirtiendo el desierto en un oasis: domestican la desertificación con paneles solares

La planta en la región noroccidental de Ningxia forma parte de una red en el norte y oeste de China, utiliza la masa y la sombra de los paneles solares para detener y revertir la expansión de los desiertos. Este proyecto, operado por Ningxia Baofeng, consiste en una instalación solar de 1 gigavatio (GW) que utiliza paneles solares para proporcionar sombra a cultivos de bayas de goji.

Esta sombra reduce la evaporación de la humedad del suelo, creando un microclima favorable para el crecimiento de las plantas y ayudando a restaurar la vegetación en áreas del desierto de China. Además, los paneles actúan como barreras contra el viento, reduciendo la erosión del suelo y protegiendo las plantas jóvenes.

Proyecto Jirian (3)

¿Cómo China le está ganando al desierto?

Aproximadamente una cuarta parte de China está clasificada como "desertificada" y las campañas para contener y recuperar las tierras arenosas se remontan a la década de 1970. La instalación de paneles solares sobre los desiertos vacíos y abrasados por el sol es una estrategia reciente y en expansión. Las principales características de este proyecto son: