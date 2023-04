Chila Pérez, la mendocina que corre de noche y de día para llegar de la mejor manera al Mundial de trail

► TE PUEDE INTERESAR: La periodista Vanina Vitale conmovió con un pedido en las redes para que recen por su bebé recién nacido

chila-perez-trail-long.jpg María Silvina "Chila" Pérez. Es profesora de educación física, professional runner y emprendedora, y dirige un grupo de running muy reconocido llamado Chilates. Tiene una trayectoria muy reconocida en carreras de ultra distancia. Modalidad de competición en el Mundial: trail long.

Además de la preparación, algo natural para estos atletas aficionados, la preocupación sobre el viaje a Austria se centra más que nada en el tema económico, ya que los gastos corren por cuenta de ellos. "Tenemos pensado comenzar a hacer acciones para recaudar dinero, como bonos contribución o rifas que no permitan poder viajar", dijo Chila, quien aprovechó para agradecer a quienes la apoyan actualmente y permitieron que fuera a varias competencias internacionales. Mencionó a Triunfo Seguros, Transportes El Cacique, Yacopini (Chiara Lodge) y al Gobierno de Mendoza.

Para tomar dimensión de los gastos que debe afrontar un deportista de esta modalidad, como es un par de zapatillas para correr en la montaña, Pérez puntualizó: "Yo uso un par de zapatillas cada dos meses. Las que usamos nosotros no se consiguen tan fácil y cuestan 170 dólares".

La experiencia de Chila Pérez

"Después de haber conseguido la clasificación a este Mundial en la modalidad trail long, junto a Martín (Balliro), este año en el Nacional de Córdoba, lo que más me preocupa, a nivel personal y también del grupo, es poder conseguir el apoyo económico para el viaje. Si por lo menos pudieran conseguirnos los pasajes, eso ayudaría muchísimo", confesó Pérez.

"Somos la provincia más numerosa en el equipo argentino que va a competir este Mundial de Austria, somo privilegiados por tener montañas, tener altura, que es donde se compite" "Somos la provincia más numerosa en el equipo argentino que va a competir este Mundial de Austria, somo privilegiados por tener montañas, tener altura, que es donde se compite"

Sobre el plan de preparación pre competitivo, Chila explicó: "Este es un deporte muy sacrificado, se necesita muchísima disciplina y ganas de trabajar. Yo entreno todos los días, bajo la supervisión de Fabián Campanini, que está en Europa, y me hace llegar la planificación del trabajo. Me dicen que hay que hacer y lo hago, tengo disciplina, y además soy profesora y dirijo un grupo de corredoras -Chilates-, por lo que estoy acostumbrada a esto de tener técnico en forma presencial y virtual", explicó Chila.

"Excepto los domingos, que lo dedico a mis hijos, entreno todos los días", informó la atleta, que al ser consultada sobre las horas diarias de preparación respondió: "No es algo fijo, depende del día y lo que señale la planificación. A veces son dos horas, pero otras, cuatro", aportó la deportista que tiene dos hijos: Facundo, de 21 años, y Gonzalo de 16, por lo que debe sumar la "profesión de mamá".

chila-perez-trail-02.jpg María Silvina Chila Pérez es una referente a nivel argentino y sudamericano de las carreras de largo aliento y en la montaña, con mucho roce internacional.

"Los que corremos en las distancia largas, Martín y yo, tenemos otro tipo de entrenamiento respecto a los que corren el kilómetro vertical. Hacemos muchas veces doble turno, trabajamos todos los días (excepto el domingo), hago distancias largas, velocidad, cambios de ritmo, hago gimnasio, y el sábado hago las distancias más largas", detalló.

Prepararse en solitario y en lugares alejados de la zona urbana genera cierto temor en cuanto a la inseguridad que se vive, pero no a María Silvina. "Vivo cerca de Chacras de Coria, y tengo muy cerca el lugar ideal para entrenar, y como no soy miedosa, corro sola. Me encanta correr sola y me fascina hacerlo de noche. Me apasiona tanto esto que ni me doy cuenta si hay algún peligro", explicó.

Para concluir, destacó respecto a su pasión: "La cabeza (concentración) que tiene un corredor de montaña, es alucinante. Correr de noche logró que me metiera en una especie de flow -meditación-. Llegás a no saber ni donde estás ni el tiempo que pasó. Es algo que le recomiendo a todos porque es saludable para la cabeza", finalizó Pérez.

Sobre la competencia en Tirol

El Mundial de atletismo en las especialidades trail Running y montaña, actividades reguladas en nuestro país por la Comisión de Trail, Montaña y Ultra Distancia de la Confederación Atlética Argentina -CADA- será entre el 6 y 10 de junio, en la zona del Tirol, precisamente en Innsbruck y Stubai, en Austria. Nuestros atletas estarán presentes en las carreras de trail long : senderismo de larga distancia, en este caso 85km, a más de 5.000 metros sobre el nivel de mar. También disputarán el kilómetro vertical, que es es una competición de 1.000 metros de desnivel positivo entre salida y llegada (+/- 5% tolerancia) que se desarrolla sobre terreno irregular de gran pendiente.

ezequiel-becerra-km-vertical.jpg Ezequiel Becerra es oriundo de Malargüe. Trabaja en la construcción. Ya integró la selección argentina en otras oportunidades y correrá en la modalidad kilómetro vertical.

Allí competirán, además de Chila Pérez, los atletas mendocinos Camila Cioffi (kilómetro vertical), Sol Andreucetti (kilómetro vertical), Martín Balliro (trail long) y Ezequiel Becerra (kilómetro vertical). También representarán a la provincia Natalia y Fabián Campanini, dentro del cuerpo técnico.

camila-cioffi-km-vertical.jpg Camila Cioffi. Licenciada en administración de negocios, emprendedora y apasionada por correr: habitualmente lo hace en la calle, pero en esta oportunidad se animó a competir en la montaña, y se clasificó al Mundial en la modalidad kilómetro vertical.

La necesidad del deporte amateur y la falta de sponsors

Un dato no menor y de máxima importancia es el carácter netamente amateur de este deporte, y la necesidad de apoyo que tienen estos atletas locales para poder viajar y llegar en condiciones de competir, tanto en el aspecto físico, como el de la logística y materiales. Los gastos para cada prueba en la que participan se pagan de sus bolsillos, y para un viaje a un Mundial, no son pocos.

martin-balliro-trail-long.jpg Martín Alejandro Balliro. Es ingeniero agrónomo, productor vitivinícola, y una persona que disfruta al máximo de la naturaleza, los caballos y los deportes de montaña. Competirá en el Mundial en la modalidad trail long.

El grupo en general ha manifestado la dificultad de llegar a conseguir sponsors o patrocinadores, en particular del ámbito privado. Esta semana los cinco atletas y la entrenadora mendocina (Natalia Campanini) tendrán una reunión en la Subsecretaría de Deportes con Federico Chiapetta para tratar de conseguir ayuda económica para el viaje a Austria.

sol-andreucetti-km-vertical.jpg Sol Andreucetti. Médica, corredora de montaña desde hace ocho años y clasificada para el Mundial en la modalidad de kilómetro vertical.

Estos esforzados deportistas necesitan y esperan el apoyo oficial, también el de las empresas privadas, y hasta individual de cada mendocino que siente el orgullo de verse bien representado en una competición tan importante como un mundial.