¡Chau estafas! 5 trucos para evitar que suplanten tu identidad y vacíen tu cuenta bancaria

Y una vez que la víctima mordió el anzuelo al ingresar a un link contaminado -generalmente se sienten atraídos por un engaño que va desde una promoción o premio hasta una solicitud para confirmar datos personales, siempre por parte de delincuentes-, ya suele ser muy tarde para dar marcha atrás. La mayoría de estos robos y estafas se produce a través de la suplantación de identidad, por lo que te recomendamos cómo evitarla.

estafas.jpg

Qué es la suplantación de identidad, la trampa con que comienzan todas las estafas

En la vida de cualquier persona, hay contraseñas que son indispensables y claves para el normal desarrollo de la vida. No hablamos solamente de redes sociales ni mails, sino también de otras con información más sensible y como pueden ser, por ejemplo, las de cuentas bancarias, billeteras virtuales y otras tantas que encierran información financiera sensible. Y son el botín de las principales estafas.