Discapacidad

Certificado Único de Discapacidad: cómo no pagar peajes y solicitar un pase libre

Este es el paso a paso para solicitar el pase libre de peajes usando el Certificado Único de Discapacidad

El Certificado Único de Discapacidad es un documento que le brinda a las personas con discapacidad diversos beneficios en materia de salud, educación, transporte, etc. Sin embargo, en algunos casos se pueden generar confusiones sobre los alcances de este documento.

Por ejemplo, algunas personas creen que el Certificado Único de Discapacidad les permite no pagar o abonar los peajes. A continuación resolvemos esta duda.

¿El Certificado Único de Discapacidad me permite no pagar peajes?

Según la página web del Gobierno de Argentina, el CUD no te exime o libera de pagar los peajes. Para eso se recomienda solicitar un Pase Libre de peajes. "Desde el martes 21 de noviembre de 2023 la exención del pago de peajes para personas con discapacidad sólo aplicará a quienes hayan realizado el trámite desde la aplicación Mi Argentina y obtenido su TelePASE", aseguran desde Gobierno.

Es importante destacar que este beneficio es válido para AUBASA, Autopistas Urbanas SA (AUSA), Au. Rosario-Santa Fe, Caminos de las Sierras y CEAMSE (Buen Ayre).

La solicitud del pase libre para los peajes es un trámite gratuito.

¿Qué documentación necesito para solicitar el Pase Libre de peajes?

¿Cómo solicitar el Pase Libre de peajes?

  • Ingresá a la aplicación Mi Argentina con tu usuario y contraseña y luego seleccioná 'Mis Trámites'.
  • Elegí la opción 'Solicitá tu pase libre', verificá el dominio del vehículo y tocá el botón 'Confirmar datos'.
Si la persona interesa ya cuenta con TelePASE, la exención de pago de peaje se acreditará automáticamente para circular en la Red Vial Nacional concesionada – Accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires y Rutas Nacionales concesionadas –, AUBASA, AUSA, CEAMSE (Buen Ayre), Caminos de las Sierras y Au. Rosario-Santa Fe.

Si todavía no cuentas con TelePASE, tendrás que completar tus datos de contacto y marca, modelo y color del vehículo. Verificá que el dominio del vehículo sea el correcto y tocá el botón 'Solicitá tu pase libre'. Después, tendrás un plazo de 90 días para acercarte a un Centro de Atención al Usuario de la Red para colocar tu TelePASE y finalizar la gestión.

