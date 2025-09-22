Certificado Único de Discapacidad: cómo no pagar peajes y solicitar un pase libre

Es importante destacar que este beneficio es válido para AUBASA, Autopistas Urbanas SA (AUSA), Au. Rosario-Santa Fe, Caminos de las Sierras y CEAMSE (Buen Ayre).

Discapacidad La solicitud del pase libre para los peajes es un trámite gratuito.

¿Qué documentación necesito para solicitar el Pase Libre de peajes?

Tener validada tu identidad en Mi Argentina.

Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Símbolo Internacional de Acceso emitido en Mi Argentina (en vigencia), vinculado al dominio que deseas asociar a la exención de pago de peaje.

¿Cómo solicitar el Pase Libre de peajes?

Ingresá a la aplicación Mi Argentina con tu usuario y contraseña y luego seleccioná 'Mis Trámites'.

Elegí la opción 'Solicitá tu pase libre', verificá el dominio del vehículo y tocá el botón 'Confirmar datos'.

Embed - Solicitud de pase libre en peajes para personas con discapacidad en Mi Argentina

Si la persona interesa ya cuenta con TelePASE, la exención de pago de peaje se acreditará automáticamente para circular en la Red Vial Nacional concesionada – Accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires y Rutas Nacionales concesionadas –, AUBASA, AUSA, CEAMSE (Buen Ayre), Caminos de las Sierras y Au. Rosario-Santa Fe.

Si todavía no cuentas con TelePASE, tendrás que completar tus datos de contacto y marca, modelo y color del vehículo. Verificá que el dominio del vehículo sea el correcto y tocá el botón 'Solicitá tu pase libre'. Después, tendrás un plazo de 90 días para acercarte a un Centro de Atención al Usuario de la Red para colocar tu TelePASE y finalizar la gestión.