Certificado Único de Discapacidad: requisitos excluyentes al momento de renovarlo

Certificado Único de Discapacidad.jpg El Certificado Único de Discapacidad brinda beneficios en materia de salud, educación, etc.

Tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 obtendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.

¿Qué ocurre con los CUD que se prorrogaron en el 2024?

En el caso de los Certificados Únicos de Discapacidad que ya habían sido prorrogados en el 2024, los mismos deberían ser renovados en la misma fecha durante este 2025.

Estos certificados no estarán incluidos en la prórroga otorgada para los certificados con actualización en 2025. Si tienes que renovar el Certificado Único de Discapacidad en el 2025, deberás solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana.

Además, ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) asegura que esta medida tiene como fin continuar brindado beneficios a los titulares del CUD, y también se les da más tiempo para renovar el documento. De esta forma se evita la saturación de turnos entre las prórrogas vigentes y la fecha de actualización original.

personas con discapacidad (13).jpeg Los CUD prorrogados en 2024 deberían renovarse este 2025. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

También es importante recordar que la Junta Evaluadora tiene la libertad de solicitar nuevos estudios o informes para ampliar la documentación presentada, en los casos que la misma no sea concluyente.