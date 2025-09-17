Inicio Sociedad Discapacidad
Certificado Único de Discapacidad: requisitos excluyentes al momento de renovarlo

El CUD es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado

Paula Alonso
Paula Alonso
No todos los Certificados Únicos de Discapacidad se pueden renovar en 2025

El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es un documento que le permite a las personas con discapacidad acceder a diversos beneficios.

Algunos de esos beneficios pueden ser descuentos en el pasaje del colectivo, atenciones especiales en materia de salud, educación, entretenimiento, etc. Sin embargo, para poder solicitar el CUD, hay que cumplir o respetar una serie de requisitos.

CUD: ¿Cuáles son los requisitos para solicitarlo en 2025?

A través de la Resolución 2520/2024, la cual busca garantizar el pleno goce de los derechos de los titulares del Certificado Único de Discapacidad para renovar su documentación, se anunció una prórroga de 1 año para los certificados.

El Certificado Único de Discapacidad brinda beneficios en materia de salud, educación, etc.

Tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 obtendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.

¿Qué ocurre con los CUD que se prorrogaron en el 2024?

En el caso de los Certificados Únicos de Discapacidad que ya habían sido prorrogados en el 2024, los mismos deberían ser renovados en la misma fecha durante este 2025.

Estos certificados no estarán incluidos en la prórroga otorgada para los certificados con actualización en 2025. Si tienes que renovar el Certificado Único de Discapacidad en el 2025, deberás solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana.

Además, ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) asegura que esta medida tiene como fin continuar brindado beneficios a los titulares del CUD, y también se les da más tiempo para renovar el documento. De esta forma se evita la saturación de turnos entre las prórrogas vigentes y la fecha de actualización original.

Los CUD prorrogados en 2024 deberían renovarse este 2025.

También es importante recordar que la Junta Evaluadora tiene la libertad de solicitar nuevos estudios o informes para ampliar la documentación presentada, en los casos que la misma no sea concluyente.

