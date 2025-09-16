Discapacidad (3).jpg El trámite para acceder al Símbolo Internacional de Acceso se realiza de manera digital.

Esta forma de tramitación digital es la única disponible para obtener los símbolos que se emitan a partir de ahora. Quien sea mayor de 18 años, y tenga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, y haya tramitado el Símbolo Internacional de Acceso, lo encontrará en la aplicación Mi Argentina. Solo tendrá que agregar la patente e imprimirlo.

En caso de tener que tramitar el Símbolo Internacional de Acceso por primera vez, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresá a la plataforma de MiArgentina o descargate la app.

Creá tu cuenta y validá tu identidad.

Ingresá a la sección "Mis Trámites" y haz clic en "Solicitar Símbolo Internacional de Acceso".

Completá el formulario con los datos del Certificado Único de Discapacidad y la patente del vehículo que usás para circular y enviá la solicitud.

Ingresá en "Mis Documentos" y la app o página te devolverá tu Símbolo Internacional de Acceso digital, listo para imprimir o mostrar desde tu celular.

Auto Discapacidad.jpg El Símbolo Internacional de Discapacidad se tramita a través de la app Mi Argentina.

Es importanta destacar que, si no tienes vehículo de tu propiedad o de uso permanente, vas a poder solicitar el símbolo y declarar la patente del vehículo en el que te traslades eventualmente al momento de usarlo.

Además, desde el Gobierno Nacional destacan que este trámite es completamente digital y gratuito.

Para realizar cualquier consulta, enviar un correo a [email protected] ó a través del Chatbot TINA por Whatsapp al número (54–11) 3910-1010