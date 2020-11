En cuanto a hoteles, hubo al menos 4 cierres definitivos y otros permanecen cerrados desde marzo "porque con la ocupación tan baja prefirieron cerrar las puertas por los gastos de mantenimiento. El no tener caja para pagar, y con los costos fijos que son muy altos, ese es un problema", indicó Barbera.

La apertura del turismo a nivel nacional desde el 1 de diciembre "era una señal que estábamos esperando hace tiempo", expresó Barbera y explicó que con el lanzamiento de Previaje mucha gente hizo consultas, pero ninguna reserva debido a que había certezas si podría o no hacer el viaje, "ahora esperamos que las consultas que se hicieron se concreten", manifestó el dirigente empresario.

Además, sostuvo: "Trabajamos todo este tiempo con el sindicato para mantener los puestos de trabajo".

Respecto al aguinaldo, Barbera dijo que es un tema complicado: "Para el trabajador es difícil porque los sueldos están bajos ya que este año casi no hubo aumentos, pero desde las empresas no hay caja para pagarlo. Por eso le pedimos al Gobierno una ayuda para solventar los gastos fijos, no pagar impuesto inmobiliario o un ATP provincial relacionado con la cantidad de puestos de trabajo, como hicieron otras provincias".