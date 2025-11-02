Cerebro: cinco alimentos que debes evitar para que esté 100% saludable según un estudio científico

Un estudio científico publicado en el sitio American Journal of Clinical Nutrition advierte sobre el impacto de la comida procesada en la salud del cerebro humano. Investigadores de la Universidad Tecnológica de Virginia analizaron cómo los alimentos ultraprocesados afectan memoria, atención y velocidad de procesamiento. Además plantean que estos cambios se manifiestan como un envejecimiento cerebral acelerado en consumidores frecuentes.
Los investigadores científicos señalan que la combinación de azúcares rápidos, grasas saturadas y aditivos altera la plasticidad neuronal y promueve estrés oxidativo e inflamación periférica que puede dañar la barrera hematoencefálica. En palabras de Ben Katz, uno de los investigadores: “Una dieta alta en comidas ultraprocesadas se asocia con peor rendimiento cognitivo y cambios tempranos en el cerebro”.
Los alimentos que más dañan al cerebro
El trabajo científico jerarquizó grupos de comida rápida o ultraprocesada según su impacto cognitivo. Entre los más dañinos figuran:
- Los productos de pastelería con grasas trans.
- Las bebidas azucaradas que generan picos glucémicos.
- Los snacks salados ultraprocesados.
- Las comidas rápidas de cadena.
- Los cereales de desayuno con alto contenido de azúcar y aditivos.
En todos los casos se señala como afección al cerebro una pérdida en la capacidad de memoria y atención o concentración. Esto se produce mucho antes de que el cerebro humano alcance su máximo rendimiento en la edad madura de las personas.
Los personas que participaron del estudio científico que consumían estas categorías de alimentos más de cuatro veces por semana mostraron un deterioro cognitivo comparable a varios años de envejecimiento cerebral, incluso luego de ajustar por ejercicio, nivel educativo y tabaquismo.
Los investigadores advirtieron sobre la necesidad de políticas y educación nutricional para reducir ese consumo habitual en la población general, principalmente en niños y adolescentes.
Como evitar el deterioro en el cerebro a partir de los alimentos
Las recomendaciones son prácticas y bastante conocidas:
- Disminuir la frecuencia de estos ultraprocesados.
- Sustituir los productos de pastelería por fruta y frutos secos.
- Dejar de lado los refrescos azucarados por agua con gas y limón.
- Elegir comidas completas y ricas en fibra.
Además, mantener actividad física regular y sueño de calidad ayuda a mitigar los efectos, al igual que revisar etiquetas para evitar aditivos y grasas trans.
El estudio científico liderado por el equipo de Virginia Tech, plantea implicancias para la salud pública: no se trata sólo de peso corporal, sino de conservar funciones cognitivas del cerebro a largo plazo. Los autores sugieren campañas informativas y limitaciones en publicidad de comida rápida o ultraprocesada dirigida a jóvenes para frenar la exposición temprana a estas afecciones.