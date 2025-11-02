Cerebro: cinco alimentos que debes evitar para que esté 100% saludable según un estudio científico

Los productos de pastelería con grasas trans.

Las bebidas azucaradas que generan picos glucémicos.

Los snacks salados ultraprocesados.

Las comidas rápidas de cadena.

Los cereales de desayuno con alto contenido de azúcar y aditivos.

En todos los casos se señala como afección al cerebro una pérdida en la capacidad de memoria y atención o concentración. Esto se produce mucho antes de que el cerebro humano alcance su máximo rendimiento en la edad madura de las personas.

Los personas que participaron del estudio científico que consumían estas categorías de alimentos más de cuatro veces por semana mostraron un deterioro cognitivo comparable a varios años de envejecimiento cerebral, incluso luego de ajustar por ejercicio, nivel educativo y tabaquismo.

Los investigadores advirtieron sobre la necesidad de políticas y educación nutricional para reducir ese consumo habitual en la población general, principalmente en niños y adolescentes.

cuerpo, coca cola, salud.jpg Las bebidas azucaradas en exceso no son recomendables.

Como evitar el deterioro en el cerebro a partir de los alimentos

Las recomendaciones son prácticas y bastante conocidas:

Disminuir la frecuencia de estos ultraprocesados.

Sustituir los productos de pastelería por fruta y frutos secos.

Dejar de lado los refrescos azucarados por agua con gas y limón.

Elegir comidas completas y ricas en fibra.

Además, mantener actividad física regular y sueño de calidad ayuda a mitigar los efectos, al igual que revisar etiquetas para evitar aditivos y grasas trans.

El estudio científico liderado por el equipo de Virginia Tech, plantea implicancias para la salud pública: no se trata sólo de peso corporal, sino de conservar funciones cognitivas del cerebro a largo plazo. Los autores sugieren campañas informativas y limitaciones en publicidad de comida rápida o ultraprocesada dirigida a jóvenes para frenar la exposición temprana a estas afecciones.