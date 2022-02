Desde las 00 a las 20 del 18 de mayo quedarán prohibidas las "las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos". Además, permanecerán cerrados "los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rosticerías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes".

Bárbara Peñaloza, abogada especialista en ciberdelitos, aseguró en diálogo con el programa Primeras Voces por Radio Nihuil que desde el comienzo de la pandemia han visto un incremento en las estafas virtuales. "Hemos visto que han buscado excusas para hacerse con los datos, ante situaciones como ha sido la vacunación o acceder a beneficios sociales".

La experta afirmó que en el Censo 2022 el ciudadano va a estar dispuesto a brindar datos personales y los delincuentes pueden intentar conseguir ciertos datos para acceder a las cuentas bancarias o a las cuentas de WhatsApp.

Uno de los puntos a tener en cuenta es ingresar a la página oficial para completar el formulario y no desde otros medios porque una publicación en redes sociales o por correo electrónico puede derivar en una página clonada y robar desde ahí los datos. "Es una buena oportunidad para cometer lo que se conoce como fishing, que es llevar a la confusión a la persona víctima para que brinde datos en un espacio virtual que no es el adecuado", dijo Peñaloza.

"Hay que estar atentos y tener en cuenta que no va a llegar ningún correo electrónico", afirmó la abogada. Agregó que es importante informarse el tipo de datos que se va a pedir porque el censo tiene fines estrictamente estadísticos, que hacen a la población y a la vivienda y no van a pedir datos de la cuenta bancaria. "Pueden preguntar si la persona tiene acceso a una jubilación, pero no van a pedir datos de la cuenta en donde se cobra la jubilación", agregó.

Además, Peñaloza advirtió que el código que se genera al completar el formulario online hay que dárselo solamente a la persona que va a ir al domicilio el día del censo, que es el 18 de mayo. "No va a llegar un código y nadie va a pedir el código ni por teléfono, ni por WhatsApp ni por mensaje de texto ni por correo electrónico", cerró.