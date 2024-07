Caso Tehuel: la mamá y la novia del joven declararon en el juicio y apuntaron contra uno de los imputados

Pese a que no se encontró el cuerpo del joven, la Justicia considera que ambos son responsables de la desaparición y del posterior crimen de Tehuel, motivo por el cual enfrentarán el juicio.

A las 11 de la mañana arrancó el debate oral donde Norma Nahuelcura, madre de Tehuel de la Torre y parte de la querella, fue la primera que tomó la palabra. Allí la mujer contó parte de la vida del joven y del día de la desaparición.

►TE PUEDE INTERESAR: Gracias a su perra descubrió que había un puma en su patio del barrio La Bastilla, en El Challao

“Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá”, relató.

Con respecto al día en el que el joven desapareció, en declaraciones a TN indicó: “Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad”.

“Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”, destacó.

Luego, quién habló frente al tribunal fue Michael, pareja de Tehuel, quien contó cómo era su relación y también sobre la última vez que lo vio.

Juicio Tehuel y novia.jpg Tehuel de la Torre y Michael, su novia, quien también declaró en el inicio del juicio en La Plata por homicidio agravado

“Estuvimos viviendo juntos durante dos o tres años. Nos conocimos por Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno. Nuestra relación era la normal de cualquier pareja y se llevaba bien con mi hijo”, expresó.

Previo a sus primeras palabras, la joven pidió que Ramos no estuviese presente en la sala porque “tiene miedo”.

“El último día que lo vi estábamos lavando la ropa juntos y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero. Comió y se fue. Tenía una campera rompevientos azul y un jean. Salió en bicicleta”, destacó.

Juicio Tehuel acusado.jpg Luis Alberto Ramos, apuntado como el último que estuvo con Tehuel antes de su desaparición, en marzo de 2021

Asimismo, confirmó que se acercaron hasta la vivienda del acusado, pero él negó todo: "Nos atendió desde la puerta. Nos dijo ‘si quieren pasar a buscarla, pueden hacerlo’, refiriéndose a él como ella. Y también nos dijo ‘cómo voy a hacerle algo si es mi amiga’. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón”.

La testigo que complicó al imputado Ramos

Otra testigo que pasó al estrado a declarar fue Catalina, la expareja de Ramos. “Yo lo denuncié porque abusó de mi nena”, reveló la mujer, quien también pidió que el acusado no esté presente en la sala de audiencias.

“Me separé porque me golpeaba, era violento, se ponía loco y me maltrataba cuando estaba drogado. Tomaba pastillas y fumaba marihuana”, indicó la mujer, según destacó tn.com.ar.

Juicio Tehuel tribunales.jpg Familiares y amigos de Tehuel se reunieron frente a los Tribunales de La Plata para pedir justicia por el joven desaparecido

►TE PUEDE INTERESAR: Llegaron a Mendoza familiares de los rugbiers franceses y preparan una casa para alojar a los acusados

“Ramos no trabajaba. Solo participaba del movimiento social MST. Estaba a cargo de un grupo y cobraba un plan social por eso. Empezó en el 2018 con esta organización. Yo iba con él a las marchas, y siempre tenía comentarios hacia las mujeres, las acosaba”, contó.

“No le gustaba que los hombres estén con los hombres, y las mujeres con las mujeres. Les daba bronca”, dijo Catalina sobre su actitud frente a las relaciones de personas entre el mismo género.