Caso Loan: la jueza citó a nuevos testigos para que declaren la próxima semana

Ibarra condujo ese día el automóvil que sería propiedad del senador provincial Diego Pellegrini, en el que viajaban la tía de Loan y el abogado José Fernández Codazzi.

Dentro del rodado se habría producido la amenaza contra Laudelina para que declare sobre un presunto homicidio accidental del menor, tras ser arrollado por el ex capitán de navío Carlos Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

Ese mismo día la jueza citó a declaración testimonial al viceintendente de 9 de Julio por el tema del hallazgo de huellas del pequeño desaparecido en el campo, donde después se encontró el botín.

Ambas citaciones testimoniales tienen relación con la indagatoria a la que fue sometida la tía de Loan.

tia caso Loan.jpg Laudelina, la tía sospechada. Foto Noticias Argentinas

Por otra parte, efectivos de la Policía Federal realizaron allanamientos en la casa de un hijo de Caillava y de su ex cuñado.

En el primero de los procedimientos arribaron a la vivienda de Jorge Bertón, más conocido como "Jorgito".

Allí peritaron una camioneta blanca estacionada en el lugar junto a una lancha y al borde de una piscina.

El nombre de Bertón surgió cuando Caillava y Pérez fueron apresados por orden de los fiscales de Goya Juan Carlos Castillo y Guillermo Berry.

En ese momento, un vecino de la pareja aseguró que el ahora allanado fue a buscar la lancha de su mamá debido a que temía que sea vandalizada.

Justamente, un habitante de la zona declaró haber visto el 13 de junio mismo -cuando desapareció Loan- una camioneta a gran velocidad, cerca de las 23, ingresó a un camino vecinal que conecta con El Algarrobal, la zona donde vieron por última vez al menor.

Al mismo tiempo, los policías federales realizaron un allanamiento en la casa de Cristian Bertón, el hermano del ex marido de Caillava, debido a que él también posee una camioneta blanca.

►TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: el comisario preso apuntó directamente contra Benítez y su pareja Laudelina Peña

Cambiaron de penal al comisario Maciel

El ex comisario Walter Maciel fue trasladado de penal tras denunciar amenazas por la desaparición de Loan.

Fue su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien confirmó que su cliente fue enviado a otra cárcel, pero no dio detalles del lugar.

"Nosotros pedimos una serie de medidas que son las que indicó el psiquiatra y el médico que entrevistaron a Maciel en su lugar de detención luego de la declaración. Lo encontraron con un cuadro de gran tensión. El pidió no volver al penal de Salta, por lo tanto, hubo un cambio de alojamiento dispuesto por la jueza con medidas de seguridad", detalló Pierri.

Esta medida ocurrió después de que el viernes haya declarado durante más de siete horas frente a la jueza federal de Goya.

Padre de Loan.jpg José Peña, papá de Loan.

El papá de Loan arremetió contra Valdés.

El papá de Loan, José Peña, manifestó que la causa por la desaparición del pequeño parecería estar "en el punto cero" y pidió que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se haga presente en la localidad de 9 de Julio: "Esperemos que se le abra un poquito la cabecita".

El papá del menor desaparecido se mostró angustiado al sostener que la causa estaría "en el punto cero": "No tenemos ninguna información. Estamos como el primer día, así que seguimos esperando buenas noticias pero no aparece nada. Los abogados no nos dieron ningún dato nuevo".