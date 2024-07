Caso Loan: el comisario preso apuntó directamente contra Benítez y su pareja Laudelina Peña

tia caso Loan.jpg El comisario Walter Maciel apuntó contra Laudelina Peña, tía de Loan. Foto Noticias Argentinas

► TE PUEDE INTERESAR: Encontraron sin vida al primer abogado de la mamá de Loan

El comisario volvió a arremeter contra la tía de Loan al señalar: "¿Por qué preguntaba dónde estaba la zapatilla si a simple vista no se veía nada?. Para el fiscal, el comisario era encubridor. Pero ahora peor, porque me dicen que soy coautor. Si no fuera por la contención que recibo, hoy debería estar muerto".

El comisario Walter Maciel le aseguró a la jueza federal que quiere colaborar

Maciel aseguró que su deseo es que se esclarezca el caso y sostuvo a la jueza federal que él puede ser "una persona importante" en la causa.

"Quiero trabajar y colaborar, porque se han dicho millones de mentiras. Estoy preparado para ser policía, no un preso, sigo pensando en esa pobre criatura y pienso en el dolor del padre y la madre. Quiero que aparezca la criatura. Soy inocente, lo sostengo. Estoy detenido de forma injusta", cerró.

"¿Por qué yo entré como encubridor acá?", planteó Maciel y se respondió que fue por pedirle a Castillo que detuviera a Laudelina.

caso Loan Corrientes.jpg El comisario Walter Maciel está detenido e imputado por el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: Burlando ofreció una recompensa para encontrar al niño: "Si lo tenés, ponete en contacto"

"Siempre tuve como respuesta que no la iba a detener, porque Laudelina dice dónde estaba la zapatilla (...) Cuando llega Alegre, me dice, `Laudelina anda diciendo que ella encontró la zapatilla` y yo le respondí que deje de decir pavadas esa vieja de mierda que lo único que hizo fue sacar la zapatilla del barro. Laudelina o la hija halló el botín. El único funcionario que estaba en ese momento era yo", agregó.

Al explicar los motivos por los cuáles agendó a Méndez como "informante", indicó: "Me había dado el dato para llegar a donde estaban las huellas, me dio la información del caso Loan. Méndez nunca tocó nada".

Luego de eso, Maciel remarcó que tomó la decisión de detener a Daniel "Fierrito" Ramírez, Benítez y Mónica Millapi.

Maciel está apresado junto a siete personas más, acusados de "sustracción y ocultamiento" del menor Loan Danilo Peña, de 5 años, desaparecido el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.

Todas las declaraciones del comisario Walter Maciel, sobre el caso Loan

"Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres", explicó Maciel en relación a los primeros minutos de la desaparición de Loan.

loan1.jpg Loan Danilo Peña, el pequeño que desapareció en Corrientes.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: llamaron a declarar "urgente" a un senador señalado por la hija de Laudelina

Y agregó: "A las 16:15 horas se presenta el jefe de bomberos, que está a escasos metros de la comisaría, porque tenía un incendio y quería personal. Le mando a la cabo 1° Segovia Daniela".

Sostuvo que fue al paraje Algarrobal, una zona que no conocía porque hacía apenas cuatro meses que estaba dirigiendo la comisaría del pueblo.

"Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención", describió en alusión a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña.

Sobre los familiares directos de Loan Danilo Peña

loan.JPG José Peña, padre de Loan.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: el ministro de Seguridad correntino puso en duda la hipótesis de trata

En la casa de la abuela del pequeño, Catalina Peña, sostuvo que la notó "muy fría para la situación". "Se perdió el morochito, Loan", le dijo la anciana al jefe policial según su testimonio.

Sobre el padre de Loan, reveló: "Para mí no estaba normal. Tenía aliento etílico. Me dice que es José Peña. Le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: `Ya va a salir`".

Luego apareció María Noguera, madre del menor, le consultó qué había pasado y se largó a llorar.

Comienzo de la búsqueda

Respecto a la búsqueda, Maciel sostuvo que Laudelina le mencionó que Loan se había perdido a las 14:30.

Él le consultó por qué tardó tanto en llamar a la policía: "Me puso una excusa de la señal o el crédito".

"Me llamó poderosamente la atención que Catalina dudaba hasta del padre de Loan. Ella confiaba en mí, solamente quería hablar conmigo. La mamá de Loan me dijo que no tenía buena relación con la suegra. Ahí tomo conocimiento por primera vez de que era la primera vez de Loan en esa casa", detalló.

La búsqueda del menor se mantuvo 24 horas hasta el día 21 de julio y se sumó la perra Kira al rastreo en el naranjal.

La primera pista

En un momento fue alertado por una llamada de un teléfono corporativo que le pedía hablar con su jefe. Se trataba del ex policía retirado Francisco Méndez, el último detenido tras la declaración de Laudelina Peña.

loan.JPG Loan Danilo Peña (5).

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: declaró el ex comisario Maciel y hubo enfrentamientos fuera del juzgado de Goya

Maciel relató que Méndez le dijo que estuvo trabajando en el campo y que había encontrado unas huellas.

El ex comisario estaba en ese momento con Roque Báez, el jefe de la Unidad Regional Goya y su respuesta fue: "Vamos a ir a mirar".

Al llegar al lugar, Méndez le mostró en el interior del monte un charco de barro con una parte seca y otra hecha un lodazal.

En la parte seca había pisadas que indicaban ser de una persona, pero el tamaño le llamaba poderosamente la atención.

Según el comisario Walter Maciel, Laudelina sacó fotos cuando encontraron la zapatilla de Loan

Agregó que mientras ellos observaban el lugar apareció Laudelina junto con "dos o tres mujeres". "Llega de forma, no sé cómo describir, una persona mitómana, no tengo ningún tipo de dudas. Me pregunta dónde está la zapatilla. Le digo yo que se calme. Y yo personalmente me dispongo a sacar tomas fotográficas", relató.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Loan: Laudelina, la tía del niño, pidió perdón por mentir y declaró que "se lo llevaron"

Asimismo, añadió: "Las mujeres se metieron y sacaron del fondo del barro, un elemento, que era el botín. Laudelina tenía una seguridad de que era el botín de Loan".

De toda maneras, no supo explicar con exactitud quién hizo el hallazgo del botín porque en ese momento él se había dado vuelta.

"Cuando me doy vuelta de nuevo, el botín lo tenía Laudelina. Le ordeno que lo deje. Ahí observo que nuevamente estaban sacando fotos. Ahí les pido a las mujeres que no sacaran fotos", remarcó.

El comisario criticó al fiscal provincial Juan Carlos Castillo, el primero que tomó la investigación, porque no se hacía presente en la zona de búsqueda y las novedades se hablaban en forma telefónica.