Casi nulo acatamiento al paro docente en los colegios de la UNCuyo: apenas 1,66%

La única excepción fue el lunes el Liceo Agrícola, donde el nivel de adhesión alcanzó el 10%, aunque sin afectar de manera significativa el dictado de clases. Aunque este martes directamente ningún profesor se sumó a la medida de fuerza.

Un paro nacional por reclamos salariales

La medida fue convocada por gremios docentes universitarios, y a nivel nacional comenzó este lunes 16 de marzo y concluirá este viernes 20 de marzo. Durante ese período, no habrá clases en las universidades nacionales, aunque el impacto puede variar según cada institución. En el caso de Mendoza, la adhesión no ha sido relevante.

Además de los docentes, en algunas jornadas también se suman trabajadores no docentes, lo que puede afectar áreas administrativas y servicios vinculados a las casas de estudio.

Un conflicto que podría extenderse

Gremios nacionales adelantaron que el plan de lucha podría continuar en las próximas semanas. Ya están previstas nuevas medidas similares para fines de marzo y abril, en caso de no haber respuestas del gobierno nacional.

Entre los principales reclamos se encuentra la actualización salarial en base a la inflación y la recuperación del poder adquisitivo. Según estimaciones sindicales, los docentes universitarios acumulan una pérdida del 51% en sus ingresos entre 2024 y 2025.