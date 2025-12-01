Gremio de la UNCuyo comenzó un paro por salarios "congelados" y por la aplicación de ley de financiamiento

fadiunc protesta.jpg El gremio Fadiunc comenzó un paro hasta el sábado.

Además de este paro, Nazrala aseguró que se está evaluando una presentación judicial contra el gobierno nacional para que aplique la norma sancionada por el Congreso y también la creación de un fondo de huelga debido a que denunció que "la UNCuyo es la única universidad nacional del país que descuenta los días de paro".

"Tenemos compañeros muy afectados y comprometidos por la lucha pero los salarios son bajos y si te recortan el salario por el descuento se hace difícil", contó, luego de advertir que el presupuesto 2026 para las universidades "es la mitad de lo que han pedido los rectores".

"El conflicto no está cerrado mientras nuestro aumento siga congelado y nuestros salarios permanezcan bajo la línea de pobreza", advirtieron desde Fadiunc.

paro nacional anuncio fadiunc El flyer que difundieron anunciando el paro nacional en las universidades públicas para diciembre.

Docentes y no docentes de las universidades nacionales recibieron un aumento en agosto

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informó en agosto un aumento de 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las universidades nacionales entre septiembre y noviembre.

De forma complementaria anunció una suma fija excepcional de $25.000 por cargo.

Según el gobierno nacional, en 2024, además, se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

"En octubre de 2024, incluso se ofreció un aumento de 6,8%, que fue rechazado por las organizaciones sindicales y que igualmente se mantuvo. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento acumulado alcanzó 111%", aseguraron desde el Ejecutivo.

Y completaron: "De manera diferenciada, los hospitales universitarios recibieron un aumento de 246 % en la función salud, que pasó de $ 14.403.479.661 en 2023 a $ 49.840.264.997 en 2024. En 2025, además de mantener el mismo crédito asignado en 2024, se dispuso una partida especial de $33.000 millones destinada a los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires, reforzando su capacidad de atención médica y el desarrollo de las funciones de docencia e investigación".

Las universidades nacionales ya habían anticipado que judicializarían el cumplimiento de la ley

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había anticipado a mediados de octubre que irá a la Justicia para reclamar el efectivo cumplimiento la ley de financiamiento universitario.

El plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que integran los rectores y rectoras de todo el país, incluida Esther Sanchez, de la UNCuyo, se reunió de manera extraordinaria y lo advirtieron en un comunicado.

esther sanchez rectora uncuyo La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, pertenece al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que anunció que judicializará la Ley de Financiamiento Universitario.

"Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el plenario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (ley número 27.795)", informaron en esa ocasión.

“Un decreto no puede suspender una ley”, había completado el decano anfitrión, Leandro Vergara, asistente en representación de la UBA.

¿En qué quedó la Ley de Financiamiento Universitario?

El Congreso terminó de aprobar la Ley de Financiamiento Universitario en agosto. El Senado la apoyó con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones y Diputados con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.

El 2 de octubre, el presidente Milei la vetó y el Congreso volvió a insistir y ratificó la ley.

Javier Milei acuerdo bilateral argentina estados unidos El presidente Javier Milei.

Finalmente, el 21 de octubre el libertario acató, la promulgó pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.

El Poder Ejecutivo justificó la decisión en el impacto fiscal que tendría la implementación de ambas leyes sobre las cuentas públicas.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso pese al veto presidencial, prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales cada dos meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

De aplicarse plenamente, el gobierno calcula que el gasto total ascendería a $1,06 billones en 2025 y $2 billones en 2026.