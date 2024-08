Casi 500 varones imputados por violencia de género realizan talleres en Mendoza para cambiar su conducta

►TE PUEDE INTERESAR: Investigan a Alberto Fernández por presunta violencia de género contra Fabiola Yañez

"Este lugar es un dispositivo, un programa para varones que funciona dentro del Ministerio Público Fiscal de la provincia con la pretensión de ser un elemento clave, fundamental y necesario en el tratamiento de las violencias basadas en el género. Es decir violencias machistas", explicó la psicóloga Laura Lemos, responsable del PROVA.

"La gran mayoría de los varones viene con pedidos de la Justicia, denunciados por sus parejas o ex parejas. Pero también vienen hombres de manera voluntaria. La primera etapa dura 6 meses y en este período hay distintos módulos con sesiones que duran dos horas. Y hay grupos en la mañana y en la tarde", detalló la profesional de la salud mental.

La estadística indica que el 99% de los participantes tiene una imputación formal por violencia física, psicológica o verbal.

"No tenía conductas positivas con la mamá de mi hijo. Había mucha violencia de los dos lados. Pero el que fui denunciado fui yo. Lo que me había exigido la jueza se cumplió pero yo pedí seguir viniendo porque me gusta, por lo que me transmiten me sirve para la vida. No solamente como pareja. Aprendí a encontrarme conmigo mismo. Yo cuando llegué acá me sentía una víctima y después te das cuenta del daño que has hecho", dijo uno de los participantes de estos talleres, que decidió prestar su testimonio ante las cámaras de El Siete.

Francisco fue otro de los varones en el programa que quiso hablar de su experiencia transformadora y cómo pudo entender de qué se trata la violencia machista.

"En estos talleres logré la solución en mi vida. Recuperé mi autoestima. Entendí que había perdido el tiempo", reconoció Francisco, que además sufrió la pérdida de una hija que tuvo con la mujer que lo denunció.

Este es el informe completo:

Embed

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei se sumó a las críticas a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez