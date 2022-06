Carmen Montiel es un símbolo de los bomberos voluntarios y de la lucha de la mujer por la igualdad

► TE PUEDE INTERESAR: Martín Kerchner presionó por los fondos de Portezuelo y marcó que Mendoza ya perdió millones de dólares

La efemérides señala que el 2 de junio se celebra en Argentina el Día del Bombero Voluntario, ya que en esa fecha de 1884 nació espontáneamente el primer cuerpo en un incendio producido en el mítico barrio porteño de La Boca.

carmen-montiel-bombera-02 (1).jpg La vocación del bombero voluntario es la de servir al prójimo, aún poniendo en juego la propia vida. Aquí Carmen junto a su compañeros actuando en un incendio rural.

Una mujer con vocación de ayudar al prójimo

Apenas se creó hace 11 años en Mendoza, en San Carlos más precisamente, el cuerpo de bomberos voluntarios de ese departamento, una joven mamá corrió a inscribirse para sumarse a sus filas. Cuatro años después, gracias a su capacidad y contracción al trabajo, se transformó en la líder de esa institución. Este jueves ella fue reconocida por los ediles de su ciudad natal.

“Este reconocimiento fue para mí una sorpresa y también una alegría. Esto es algo que hacemos de corazón, y porque lo sentimos realmente", dijo Carmen.

"Yo soy bombera desde hace 11 años, que fue cuando se inició este cuerpo", dijo con orgullo al ser consultada sobre sus inicios como voluntaria.

Respecto a cuando nació su vocación, explicó: “MI vocación por este servicio me nació de niña. Cuando era chica viví una situación que me señaló el camino. Cuando tenía unos 10 años, estaba con mi hermana, y ella se quemó la mano con una vela. Yo por protegerla, me envolví la mano con un nylon y quise ayudarla. Así que me terminé quemando yo más que ella. Ahora sé que no se debe hacer de esta forma (risas)".

Otros sueños tenía la niña Carmen en mente, pero el destino la llevó donde hoy está. "También intenté varias veces ingresar a las Fuerzas Armadas, pero no se me dio. Cuando salió el llamado a inscripción en los bomberos voluntarios no lo dudé, me anoté, y aquí estoy", destacó.

carmen-montiel-bombera-01 (1).jpg El cuerpo de bomberos voluntarios de San Carlos cuenta con 16 personas, cinco de ellas son mujeres.

Liderar en un ambiente machista

Consultada sobre las dificultades de ser una mujer jefa en un mundo machista, detalló. “Ha costado mucho que algunos varones asuman que hay una mujer al mando. Me junto en muchas reuniones con otros cuarteles de la provincia, y algunos lo aceptan, y otros no. De todos modos, no me llevo mal con ninguno, así que la voy llevando.

"Yo de a poquito me fui capacitando, y entonces, como ahora me llamó la atención cuando me llamaron para asumir la jefatura del cuartel, siendo mujer. Sobre todo, por el machismo que hay, y acá en San Carlos no es la excepción. El Valle de Uco es así", agregó.

Pero la vocación de bombera no es patrimonio exclusivo de Carmen, y ella lo afirma. "Hay otras mujeres en los bomberos de San Carlos, allá en total son 16, y cinco de ellas son mujeres. Hubo una época en que fueron más mujeres que hombres. Nosotros fuimos el cuerpo que más mujeres llegó a tener en la provincia".

La lucha de integración de las mujeres a toda actividad no es nueva ni está terminada. "No somos los únicos que tienen mujeres, todos tienen ahora, incluso Tunuyán, que no aceptaba integrantes femeninos, y este año, gracias a dios, ya las aceptó y tiene bomberas recibidas".

Cómo ya se dijo, Carmen es mamá de cuatro hijos, y además, al estar separada de su pareja, trabaja. “Mi trabajo es cuidar chicos, soy niñera. Esto lo hago por la mañana, y el resto del tiempo lo dedico a bomberos", explicó.

Sin dudas que ser mamá es una tarea de 24x7, pero ella contó con el apoyo intrafamiliar desde siempre. “Tengo cuatro hijos, y la más chica tiene 24 años. Además, tengo un varón, que junto a una hermana integran el cuerpo activo del cuartel, y luego está una de 27 años en el Ejército, y la más grande, que es maestra”, destacó, para agregar: "Ellos siempre me apoyaron en esto. Es más, dos de ellos quisieron seguir con esto de ser bomberos".

Además de su instinto maternal, tiene otro que se vuelca a la docencia, y así lo demuestra al decir que "es muy lindo preparar a los jóvenes, contarle las experiencias que uno ha tenido, y poder enseñarles cómo actuar en el momento de hacer un rescate y salvar a una persona".

Esta preparación es fundamental, y Carmen lo explica: "El bombero es voluntario, pero debe actuar como profesional. Para ello nos capacitamos como todos los bomberos de la provincia, en la academia interna del cuartel, y la Federación (Argentina de BBVV) manda sus instructores y certifica los cursos. Un bombero tarda más o menos unos 13 o 14 meses para poder recibirse", concluyó.

El domingo se celebra en Gran Mendoza

En Mendoza los cuartes de 19 distritos realizarán su celebración compartiendo con los mendocinos sus experiencias y luciendo sus conocimientos y equipamiento.

La cita es en la playa de estacionamiento del Mendoza Plaza Shopping. Allí habrá exposición de materiales y muestras de destrezas y técnicas por parte de los cuarteles de bomberos voluntarios de toda la provincia.

Además la presentación tendrá un fin solidario, ya que se recibirán donaciones de alimentos no perecederos para repartir entre comedores infantiles de la provincia.