Carlos Córdoba, el mendocino que marcha por los jubilados a Buenos Aires está en Villa Mercedes

Azotado por el Zonda y el Chorrillero

"Llegar a San Luis fue bastante duro. Se hizo sentir el viento Zonda en el tramo entre Desaguadero y Balde (San Luis). Era muy fuerte el viento y fue agotador. Al llegar a Balde (232km de Mendoza), no pude descansar más que unos minutos, ya que no había alojamiento por un encuentro de mujeres que hay en San Luis".

El mencionado evento se trata del 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries, que se realiza desde el viernes pasado en la capital puntana y hasta este domingo.

"Pese al cansancio, decidí seguir hasta San Luis Capital (257,9KM). Lo bueno es que la gente ya sabe que "algo está pasando", y que hay alguien que camina por la ruta por los jubilados, y cuando pasan te tocan bocina y saludan. Esto motiva bastante", rescato Córdoba, de 71 años.

Con la mente puesta en su objetivo, y representando a jubilados de todo el país, Carlos declaró: "No pienso aflojar en el camino, cada vez son más los mensajes que me da la gente. Muchos son para llevar al Congreso por el tema previsional, pero otros son personales, con palabras de apoyo, afecto y cariño".

"Rescato mucho el apoyo y la solidaridad de muchos jubilados que me alentaron y contaron sus problemas. Sin embargo hubo lugares donde decidí pasar de largo, ya que algunos me decían que estaban bien, o que sus hijos no les hacían faltar nada, y me sorprendió la falta de empatía con el conjunto, solo pensaban en lo individual"

Pese al contratiempo menor en Balde, Carlos cumplió el jueves su parte de la etapa planeada. "Al llegar a San Luis, me recibió Carlos Blanco, con quien habíamos hablado sólo en forma virtual, y sin embargo me alojó en su casa y me trató como un familiar o amigo de años", comentó, para agregar: "Al día siguiente arranqué la marcha con un grupo de unas 10 personas que él había organizado, y me dieron mucho aliento y quisieron que desayunara más fuerte con ellos -para tener más energía- así que fue hermoso el inicio del trayecto entre San Luis y Villa Mercedes, aunque ya estaba corriendo el viento Chorrillero y se hacía sentir bastante. Estaba tan frío, que cuando estaba llegando a Fraga, me traspasaba la campera.

Es conmovedor el apoyo de jubilados de todo el país, en este caso sanjuaninos, que alientan a quien va caminando al Congreso, a peticionar por ellos.

Encuentro de mujeres y la bronca de los maestros puntanos

Cómo una "perlita" del camino, Carlos recogió la bronca de los docentes y jubilados puntanos, que se quejaban de que al gobierno provincial le había gastado más de 350 millones de pesos el encuentro de mujeres. "A nosotros, los maestros puntanos, nos pagan la mitad de sueldo en blanco y la mitad en negro, por lo tanto, cuando nos llega la jubilación, sale bajísima", le confesó un docente.

Aguantando las punzantes ráfagas del famoso viento helado de San Luis y su de Córdoba, Carlos recibió el apoyo de un vecino de Fraga, que lo acompañó hasta su etapa siguiente, Villa Mercedes (a 355,7 km de Mendoza). "Cuando llegué a Villa Mercedes, me recibieron muy bien, tanto Ricardo, un jefe de policía que está al tanto de mi marcha, como Héctor Luna, que es de un centro de jubilados de esta ciudad, y me dio las llaves del albergue que tienen, para que descanse. Así que acá me anclé para recuperarme y cuidar un poco el físico. "Te veo cansado, quedate el tiempo que necesites para recuperarte y seguir", me dijo Luna, que se transformó de ser un desconocido casi, en un hermano".

El descanso de este domingo le vino bien, mental y físicamente para el altruista mendocino. "Este lunes a las 7 de la mañana ya retorno a la caminata y voy a encarar el trayecto hasta Justo Daract. Vamos a seguir con la marcha con más ganas", cerró Carlos Córdoba.