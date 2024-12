Captó los videos más impactantes de una ballena por error

Cuando pensó que la anécdota de su encuentro sería único en la vida, la Madre Naturaleza lo superó una semana después.

Peter Mieras es amante de la fotografía y de los videos, es así que le gusta tomar registros del mundo marino con una cámara que filma videos de 360 grados. Cuando la estaba probando se le cayó en las profundidades del Océano Pacífico.

Así mismo lo relató el aventurero: "Mientras la estaba probando al final del muelle, el sedal se rompió y la cámara se hundió", y como tenía un peso para mantenerla estable, se mantuvo en posición vertical cuando aterrizó en el fondo del océano.

"Quise bucear y sacarla, pero luego comenzaron a llegar las anchoas y los leones marinos, así que no quería entrar al agua para no perturbar su comportamiento", explicó Mieras.

A la cámara todavía le quedaba una hora de batería y seguía grabando. Después de otros 25 minutos apareció la ballena

Luego de que las anchoas y leones marinos se retiraron de la zona, pudo descender a buscar la cámara y, al revisarla, sus ojos no podían creer las imágenes en video que captó.

Según informó el prestigioso sitio Animal Bank, las ballenas jorobadas son conocidas "como la ballena de las grandes alas por sus grandes aletas pectorales que llegan a medir alrededor de 5 metros. Se le llama jorobada o yubarta por la costumbre de arquear el lomo antes de sumergirse. Su nombre científico es Megaptera novaeangliae".

"Miden hasta 18 metros y las hembras son más grandes que los machos. Poseen un peso promedio de 40 toneladas. Se encuentran en los dos polos y en la época de invierno migran a aguas más calidad para tener sus crías y aparearse", detalla el sitio web.

Regresando a la historia, Mieras expresó: "Recogí la cámara al día siguiente y descargué las imágenes y no podía creer lo que había obtenido". Es que las imágenes captaron en video la acción de las ballenas jorobadas; fue así que recopiló dos clips y los publicó en un video de un minuto en las redes sociales y en su canal de YouTube.

Embed - Humpback whale feeding underwater at our dock joined by sea lions. filmed with insta360 X4