Miércoles 3: conectar con tus emociones, y con la forma en cómo las comunicas.

Jueves 4: ritual de la moneda para atraer prosperidad.

Viernes 5: Día de Venus, jornada ideal para trabajar con un cuarzo rosa.

Sábado 6: carga tus minerales con la energía de la Luna.

Domingo 7: Luna llena de la cosecha, eclipse lunar.

Lunes 8: baño de descarga de energías negativas.

Martes 9: Portal 9/9.

Miércoles 10: día de autocuidado.

Jueves 11: vela de miel.

Vela miel.jpg Vela de miel, realizalo el jueves 11.

Viernes 12: ritual de belleza, aprovecha el día para hacer una rutina de skincare completa.

Sábado 13: limpieza de minerales con la energía de la Luna.

Domingo 14: cuarto menguante.

Lunes 15: ayuno consciente, aprovecha para depurar tu cuerpo.

Martes 16: escribe en un diario aquello que quieras sanar.

Miércoles 17: baño de lavanda.

Jueves 18: agradece al Universo por todo lo que tienes.

Viernes 19: prepara tu altar de primavera.

Sábado 20: corte de cabello.

Corte de pelo.jpg Corte de pelo.

Domingo 21: luna Nueva + eclipse solar.

Lunes 22: Mabon, día festivo.

Martes 23: haz una ofrenda a la naturaleza.

Miércoles 24: recomienda un libro a un ser querido.

Jueves 25: prepara agua solar.

Viernes 26: realiza afirmaciones frente a un espejo, manifiesta.

Sábado 27: escribe una meta para lograr antes de fin de año.

Domingo 28: consulta a un oráculo.

Lunes 29: cierre de ciclos, elimina de tu vida aquello que ya no te suma nada.

Martes 30: cuarto creciente.