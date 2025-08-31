Miércoles 3: conectar con tus emociones, y con la forma en cómo las comunicas.
Jueves 4: ritual de la moneda para atraer prosperidad.
Viernes 5: Día de Venus, jornada ideal para trabajar con un cuarzo rosa.
Sábado 6: carga tus minerales con la energía de la Luna.
Domingo 7: Luna llena de la cosecha, eclipse lunar.
Lunes 8: baño de descarga de energías negativas.
Martes 9: Portal 9/9.
Miércoles 10: día de autocuidado.
Jueves 11: vela de miel.
Vela miel.jpg
Vela de miel, realizalo el jueves 11.
Viernes 12: ritual de belleza, aprovecha el día para hacer una rutina de skincare completa.
Sábado 13: limpieza de minerales con la energía de la Luna.
Domingo 14: cuarto menguante.
Lunes 15: ayuno consciente, aprovecha para depurar tu cuerpo.
Martes 16: escribe en un diario aquello que quieras sanar.
Miércoles 17: baño de lavanda.
Jueves 18: agradece al Universo por todo lo que tienes.
Viernes 19: prepara tu altar de primavera.
Sábado 20: corte de cabello.
Domingo 21: luna Nueva + eclipse solar.
Lunes 22: Mabon, día festivo.
Martes 23: haz una ofrenda a la naturaleza.
Miércoles 24: recomienda un libro a un ser querido.
Jueves 25: prepara agua solar.
Viernes 26: realiza afirmaciones frente a un espejo, manifiesta.
Sábado 27: escribe una meta para lograr antes de fin de año.
Domingo 28: consulta a un oráculo.
Lunes 29: cierre de ciclos, elimina de tu vida aquello que ya no te suma nada.
Martes 30: cuarto creciente.