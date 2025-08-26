Los expertos aclaran que este fenómeno ocurre cuando un bólido, definido como un meteoro excepcionalmente brillante, ingresa a gran velocidad en la atmósfera y se desintegra antes de llegar a tierra firme.

Aunque la escena parezca extraordinaria, no se trata de un fenómeno astronómico tan inusual. Se estima que alrededor de 17.000 meteoritos atraviesan la atmósfera terrestre cada día. La gran mayoría son pequeños y se desintegran sin dejar rastro.

Pero, de vez en cuando, y al igual que sucedió en Japón, uno de estos meteoros es grande y destaca en el cielo nocturno, generando miles de preguntas como en este caso.

Las diversas reacciones a este fenómeno

Ver un objeto que produce un destello de esta intensidad, es quizás una oportunidad que se presenta una vez al año, aunque es difícil para los especialistas anticipar cuando sucederá el fenómeno astronómico.

Lo interesante de estos episodios no es solo la explicación científica, sino también la reacción social que generan. En cuestión de segundos, la rutina de miles de personas se vio interrumpida por una luz inesperada y, mientras algunos se atemorizaron, otros se pusieron a grabar con sus teléfonos.