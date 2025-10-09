Bicho bolita: el diminuto animal que ayuda a descontaminar la tierra y mantenerla fértil

bicho bolita (1) Este conocido habitante de los jardines es un artrópodo de la clase de los crustáceos y se lo reconoce por la característica de enrollarse sobre sí mismo ante la mínima agresión, formando una “bolita”.

En este sentido, este animal, también conocido como cochinilla de humedad o Armadillidium vulgare, es uno de los más comunes en jardines y macetas. Sin embargo, pocos saben que este pequeño crustáceo terrestre cumple un papel ambiental crucial: ayuda a descontaminar la tierra y mejorar la salud del suelo.

Vive en lugares húmedos, oscuros y llenos de materia orgánica. Se alimenta de restos vegetales en descomposición, madera y hojas muertas, convirtiéndose en un reciclador natural que acelera la formación de humus. Pero su función más valiosa es otra, puede absorber y retener metales pesados del suelo, como plomo, cadmio o arsénico. Al hacerlo, contribuye a descontaminar la tierra y mantener el equilibrio ecológico.

Por eso, los científicos lo consideran un indicador biológico de la calidad del suelo: donde hay bichos bolita, el ecosistema suele estar vivo y funcionando correctamente.

Cuando decimos que este animal es esencial para la fertilidad de la tierra, decimos que contribuyen a reducir residuos orgánicos, a mejorar la estructura del suelo, a controlar la presencia de hongos y bacterias dañinas y también a fomentar la biodiversidad en jardines y huertas.

bicho bolita (2) Los bichos bolita tienen la capacidad de ingerir una cantidad importante de metales pesados del suelo, como el arsénico, el mercurio o el plomo.

Datos curiosos sobre los bichos bolita