►TE PUEDE INTERESAR: Beneficio de tomar leche antes de dormir

La masa madre es rica en dos tipos de sustancias favorables a la digestión: fibra dietética y prebióticos. Ambos alimentan las bacterias buenas en su intestino.

Es decir, nos permite fermentar harina sin utilizar levaduras, porque utilizamos las levaduras y bacterias que ya están presentes de forma natural en los propios cereales. Su fermentación es muy lenta y ha de reposar un mínimo de 48 horas.

Cuando un pan está elaborado con masa madre, mejoran sus propiedades organolépticas (aroma, sabor y textura) e incrementa su durabilidad, sin conservantes o aditivos.

Todas las variables que intervienen en el proceso de elaboración de un pan de masa madre (amasado, tiempo de horneado, temperaturas, etc.

¿Qué es la masa madre?

La masa madre es un fermento elaborado con harina y agua, sin ningún tipo de levadura añadida. La propia harina contiene levaduras que provocan la fermentación de las masas de manera espontánea.

Al contrario de lo que ocurre con otros alimentos, que se estropean si fermentan, la masa madre requiere de estos microorganismos para constituirse. El sabor de los panes y la acidez de los mismos están definidos por sus masas madres.

masa2.JPG Beneficio de comer pan de masa madre.

Las levaduras necesitan de dos cosas para poder crecer. Por un lado, está el azúcar del que alimentarse, que lo proporciona la propia harina, y por otro la temperatura adecuada y constante, 24º C es la temperatura perfecta, pero no pasa nada si subimos o bajamos en unos 2º C aproximadamente.

►TE PUEDE INTERESAR: Beneficio del aceite de oliva

Beneficios de comer pan de masa madre

Al estar elaborado con un pan fermentado de forma natural y sin levaduras añadidas, está dotada de diversas bacterias benéficas que pueden impactar positivamente a la salud de las personas que lo consumen. Entre otros beneficios, se encuentran:

Mejora la digestión

Por su naturaleza, el pan de masa madre está dotado de lactobacilos, por lo que es más fácil de dirigir, además de ayudar a la absorción de vitaminas y minerales como potasio, magnesio y zinc.

Mayor aporte de vitaminas y minerales

Hablando del aporte nutricional que ofrece este tipo de pan, por sus procesos químicos naturales, tiene una gran cantidad de vitaminas B1 a B6, B12, folato, tiamina, niacina, riboflavina, vitamina E, hierro, magnesio, calcio, fósforo, zinc y potasio, además de proteínas y grasas naturales.

masa3.JPG Beneficio de comer pan de masa madre.

Libre de gluten

Una de las razones por las que una persona debería evitar el pan es por su alto contenido en gluten, aunque el hecho con masa madre se encuentra libre de este componente. En realidad, durante su proceso de fermentación, este se convierte en aminoácidos.

Bajo índice glucémico

Esta es una buena noticia para todos aquellos que padecen del azúcar, pues el índice glucémico que se obtiene de la masa madre es mucho menor al de un pan convencional y, por tanto, es más saludable.

Se conserva de manera natural

Al estar elaborado con masa madre, la cual se encuentra viva al momento de su elaboración, este tipo de pan puede mantenerse en mejores condiciones por un periodo de tiempo mayor.

Entre otras cosas, porque en la fermentación se produce ácido acético, lo que a su vez inhibe el crecimiento de moho en comparación con otro tipo de panes.