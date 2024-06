Becas Progresar: ANSES confirmó por qué no cobré el mes junio

ANSES y el Ministerio de Capital Humano explicaron los motivos por el cual cientos de beneficiarios del programa nacional de las Becas Progresar no cobraron la mensualidad correspondiente a junio, e incluso en algunos casos, de mayo. El no pago es consecuencia de la falta de cumplimiento en uno de los dos requisitos primordiales de la prestación: falta de actualización de los datos o no cumple con el límite de ingresos familiares.

