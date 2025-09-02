Banco Nación supermercados: ahorro de $48.000 a partir de este miércoles 3 de septiembre

Cuánto hay que comprar para obtener el reintegro de $12.000
Para aprovechar el reintegro de $12.000 de cada miércoles, se debe realizar una compra superior a los $40.000 cada semana. Generalmente el reintegro se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Incluso suele verse reflejado inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Este tipo de promo es conveniente si se tiene en cuenta que la última medición de la inflación fue del 1,9% tanto en Mendoza como a nivel nacional.
Banco Nación Supermercados
Banco Nación: supermercados adheridos al descuento de agosto y septiembre
En su sitio oficial Banco Nación informó que los siguientes supermercados realizan el descuento, pero no adhieren a las cuotas:
- Diarco.
- Jumbo.
- Maxiconsumo.
- ChangoMás
- Vea
Además, los siguientes supermercados de Mendoza sí realizan el reintegro y aceptan las cuotas sin interés:
Átomo
- Amigorena 26 - Mendoza - Mendoza
- B Matienza 1481 - San José - Mendoza - Mendoza
- Capilla de Nieve 405 - Guaymallén - Mendoza
- Cervantes 1585 - San José - Mendoza - Mendoza
- Godoy Cruz 535 - San José - Mendoza - Mendoza
- Gutemberg 2652 - San José - Mendoza - Mendoza
- Independencia 2368 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Julio Roca 97 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Lavalle 255 - Mendoza - Mendoza
- Lisandro Moyano 52 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Martin Fierro 906 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Olascoaga esq Independencia - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Paraguay 2532 - Mendoza - Mendoza
- Perú 202 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Perú 3022 - Mendoza - Mendoza
- Quintana 80 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- San Martin 241 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- San Martin 2430 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- San Miguel 750 - Las Heras - Mendoza - Mendoza
- Tito Laciar 925 - Villa Nueva - Mendoza - Mendoza
Blow Max
- Alberdi 189 - Guaymallén - Mendoza
- Eusebio Blanco 50 - Mendoza - Mendoza
Carrefour
- Av. Las Heras 306/24 - Mendoza - Mendoza
- Avenida España 1244 - Mendoza - Mendoza
- Fray Luis Beltran 1858/64 - Mendoza - Mendoza
- Godoy Cruz 555 - Mendoza - Mendoza
- Jorge A. Calle 631 - Mendoza - Mendoza
- Juan Agustín Maza 2777 - Mendoza - Mendoza
- Las Heras 798 - Mendoza - Mendoza
- Montevideo 291 - Mendoza - Mendoza
- Sarmiento 119 - Mendoza - Mendoza
Coto
- Videla Correas 628 - Mendoza - Mendoza
En el sitio oficial de Banco Nación, por geolocalización, se pueden ver los supermercados adheridos de la zona de cada cliente del país. De no ser así, se puede consultar filtrando por provincia.
Supermercados con descuentos y reintegro
Además, los siguientes supermercados tienen un descuento del 30% y un reintegro de $12.000 por semana en las compras on line pagadas con tarjeta de crédito VISA:
- Chango más
- Jumbo
- Disco
- Vea
- Coto Digital
- Carrefour
- Pingüino
Diario UNO no tiene vínculo comercial en esta nota con las empresas enumeradas.