Banco Ciudad: qué se sabe de la línea de préstamo personal para la vivienda.

Para la remodelación, ampliación y finalización de viviendas, el Banco Ciudad

financia hasta el 50% del valor de la propiedad y hasta el 100% del presupuesto de obra (IVA incluido). Mientras que para la construcción, compra de terreno o vivienda modular, la entidad financia hasta el 75% del presupuesto de obra, factura proforma, presupuesto de la empresa, valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio (IVA incluido).

Además, se pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor.

Prestamos-personales-del-Banco-Ciudad El Banco Ciudad tiene una oferta de créditos UVA con diversas opciones, principalmente para la compra, construcción, refacción, mejora o ampliación de viviendas.

Opciones y características de cada una de las opciones del préstamo personal para la vivienda

Construcción de vivienda

Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble

Presupuesto de obra

Compra de terreno

El cliente deberá presentar la reserva de compra aceptada por la parte vendedora

Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA

Compra de Vivienda Modular

Boleto compra venta, escritura traslativa de dominio o cesión de derechos

Factura proforma / Presupuesto de la empresa. Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA

Las características de la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad tienen una relación de cuota ingreso hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.

Plazo: hasta 120 meses

Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)

Sistema de Amortización: Alemán

Por otro lado, también podés acceder al beneficio extra de exención de IVA presentado la siguiente documentación:

Planos de las obras a realizar

Los planos deberán estar firmados por un profesional relacionado con la industria de la construcción

Así como la presentación de los mismos en el municipio correspondiente

Acceso a una tasa bonificada si hay mejoras de eficiencia energética

Si la refacción o construcción de la vivienda está destinada a la compra, instalación, mantenimiento, reparación o mejora de equipos que reducen el consumo energético accedés a una tasa bonificada.

El Banco Cuidad detalla que para acceder a una tasa bonificada en el préstamo personal para la vivienda, la construcción o refacción debe incluir mejoras de eficiencia energética. Para eso se deben cumplir con estos puntos: