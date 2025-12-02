Banco Ciudad: qué se sabe de la línea de préstamo personal para la vivienda.

El Banco Ciudad tiene entre sus distintas líneas de créditos, un préstamo personal para la vivienda con el cual los interesados pueden acceder a la compra de un terreno o una vivienda modular, construir, remodelar o finalizar una casa. Todos los detalles y condiciones a cumplir.
La "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" está disponible en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad con una gran variedad de opciones pensadas para las personas que desean obtener el crédito y su hogar. Es un crédito UVA que tiene un monto de hasta $130.000.000 a devolver en un plazo máximo de 10 años.
Línea de préstamo personal para la vivienda del Banco Ciudad: todos los detalles
- Para la remodelación, ampliación y finalización de viviendas, el Banco Ciudad financia hasta el 50% del valor de la propiedad y hasta el 100% del presupuesto de obra (IVA incluido).
- Mientras que para la construcción, compra de terreno o vivienda modular, la entidad financia hasta el 75% del presupuesto de obra, factura proforma, presupuesto de la empresa, valor del terreno informado en boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio (IVA incluido).
Además, se pueden sumar ingresos a través de un garante para poder acceder a un monto prestable mayor.
Opciones y características de cada una de las opciones del préstamo personal para la vivienda
Construcción de vivienda
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble
- Presupuesto de obra
Compra de terreno
- El cliente deberá presentar la reserva de compra aceptada por la parte vendedora
- Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA
Compra de Vivienda Modular
- Boleto compra venta, escritura traslativa de dominio o cesión de derechos
- Factura proforma / Presupuesto de la empresa. Dicho destino siempre estará alcanzado por el IVA
Las características de la "Línea de Préstamo Personal para la Vivienda" del Banco Ciudad tienen una relación de cuota ingreso hasta el 20% de los ingresos netos del solicitante y/o garante.
- Plazo: hasta 120 meses
- Moneda: Uva (Unidad de Valor adquisitivo)
- Sistema de Amortización: Alemán
Por otro lado, también podés acceder al beneficio extra de exención de IVA presentado la siguiente documentación:
- Boleto de compraventa o escritura traslativa de dominio del inmueble
- Planos de las obras a realizar
- Los planos deberán estar firmados por un profesional relacionado con la industria de la construcción
- Así como la presentación de los mismos en el municipio correspondiente
Acceso a una tasa bonificada si hay mejoras de eficiencia energética
Si la refacción o construcción de la vivienda está destinada a la compra, instalación, mantenimiento, reparación o mejora de equipos que reducen el consumo energético accedés a una tasa bonificada.
El Banco Cuidad detalla que para acceder a una tasa bonificada en el préstamo personal para la vivienda, la construcción o refacción debe incluir mejoras de eficiencia energética. Para eso se deben cumplir con estos puntos:
- Sistemas de control solar: toldos o cortinas
- Instalación, reemplazo, mantenimiento y reparación de sistemas de climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado) y de calentadores de agua utilizando tecnologías de alta eficiencia o tecnología inverter
- Instalación de ventanas con doble o triple vidrio (DVH)
- Incremento del aislamiento en los componentes existentes de la envolvente de un inmueble