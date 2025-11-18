Avisaron que el paso a Chile permanecerá cerrado este jueves por siete horas

Paso a Chile demoras en aduana el feriado.jpg Para este fin de semana extra largo en Argentina se espera un gran movimiento en el Paso a Chile. Foto: Gentileza Osvaldo Valle

Asimismo recordó que este martes el paso a Chile se encuentra habilitado las 24 horas para el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto hacia Chile como del país vecino hacia Mendoza.

De todos modos, se recomienda a los usuarios planificar con tiempo el viaje y verificar el estado del tiempo para evitar demoras o inconvenientes en el tránsito en alta montaña.

Habilitarán un paso a Chile por San Juan

La semana arrancó trabado en el fluido tránsito vehicular del paso a Chile. Es que un accidente automovilístico ocurrido del lado chileno provocó la tarde del lunes filas de hasta 4 kilómetros del lado argentino.

Y se espera que este fin de semana extra largo en Argentina, que va del viernes 21 al lunes 24, aumente el flujo vehicular sobre todo de mendocinos que aprovechen los días libres para viajar al país vecino.

Por otro lado, anunciaron que a fin de mes, el 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile.