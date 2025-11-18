Por trabajos de refacción del asfalto dentro del Túnel Internacional Cristo Redentor, el paso a Chile se encontrará cerrado en ambos sentidos para todo tipo de vehículos. Ocurrirá en la madrugada de este jueves 20 de noviembre, desde las 0 hasta las 7, según informaron las autoridades.
Avisaron que el paso a Chile permanecerá cerrado este jueves por siete horas
Debido a refacciones en la calzada dentro el Túnel Internacional, el Paso a Chile permanecerá cerrado la noche del jueves, desde las 0 hasta las 7 de la mañana
Las obras de mejoras en la calzada dentro del túnel las llevará a cabo personal de Vialidad Nacional. Es por esto que se verá afectada la normal transitabilidad en ese tramo de la Ruta 7 que une Mendoza con Chile.
El coordinador del Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo, anticipó entonces que no estará habilitado el tránsito durante esa franja horaria del jueves 20 de noviembre.
Asimismo recordó que este martes el paso a Chile se encuentra habilitado las 24 horas para el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto hacia Chile como del país vecino hacia Mendoza.
De todos modos, se recomienda a los usuarios planificar con tiempo el viaje y verificar el estado del tiempo para evitar demoras o inconvenientes en el tránsito en alta montaña.
Habilitarán un paso a Chile por San Juan
La semana arrancó trabado en el fluido tránsito vehicular del paso a Chile. Es que un accidente automovilístico ocurrido del lado chileno provocó la tarde del lunes filas de hasta 4 kilómetros del lado argentino.
Y se espera que este fin de semana extra largo en Argentina, que va del viernes 21 al lunes 24, aumente el flujo vehicular sobre todo de mendocinos que aprovechen los días libres para viajar al país vecino.
Por otro lado, anunciaron que a fin de mes, el 26 de noviembre quedará habilitado el paso fronterizo Agua Negra en San Juan con el fin de agilizar el tránsito hacia y desde Chile.