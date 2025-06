Astrología: los 5 signos que brillarán con el ingreso de la Luna en Leo

En un simbolismo astrológico, la Luna en Leo impulsa a los signos del zodiaco a vivir sus emociones como si estuvieran en escena: con intensidad, pasión y un cierto orgullo por sentir. Esta lunación, analizada desde la astrología, no exige perfección sino verdad emocional, algo que muchas veces se reprime por miedo a no ser aceptado. Las predicciones para este momento señalan que el magnetismo de esta luna no proviene de lo externo, sino de la coherencia entre lo que se siente, se dice y se hace.

Leo : astrológicamente siente que el universo le entrega su momento estelar y lo vive con la entrega que solo él conoce. Esta Luna en su signo activa su necesidad de ser reconocido desde el corazón y no solo por sus acciones. Se vuelve más expresivo, más magnético y emocionalmente generoso. El entorno lo percibe como un faro de entusiasmo, y su presencia emociona por su autenticidad. Afianza vínculos desde el afecto directo y evita los grises en todo tipo de relaciones. Esta etapa lo impulsa a reinar desde lo emocional y no desde el ego

Aries: encuentra en esta Luna una chispa que lo reconecta con su fuerza emocional más poderosa y creativa. Se atreve a hablar desde el deseo sin justificar lo que siente, y eso lo vuelve irresistible en sus vínculos. Esta fase lo anima a iniciar proyectos personales con confianza y entusiasmo renovado. Su energía se eleva, y eso se nota en cada espacio que habita. Aprovecha cada oportunidad para mostrarse tal como es, sin necesidad de moderar su fuego interior. La Luna en Leo le ofrece el escenario perfecto para recuperar el protagonismo emocional que había perdido

astrologia signos luna en leo 1.jpg Astrología: los 5 signos que brillarán con el ingreso de la Luna en Leo.