Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: Cuánto se cobra en julio de 2026 con el nuevo aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listos los números definitivos para las asignaciones familiares del sistema SUAF que se van a pagar durante el mes de julio de 2026.
Desde ANSES explicaron que el aumento en julio para todas las asignaciones será del 2,15% y tiene como destinatarios a los trabajadores bajo relación de dependencia, empleados temporarios o rurales, monotributistas, beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo (ART) y jubilados o pensionados con menores a cargo.
Tablas de montos SUAF para julio de 2026: cuánto se paga por asignación familiar
A continuación, se detallan los valores oficiales que se van a depositar directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios según los rangos de ingresos:
1. Asignación Familiar por Hijo (Valor General)
- Ingresos familiares hasta $1.122.074: Cobrás $74.032,19
- Ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630: Cobrás $49.939,09
- Ingresos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934: Cobrás $30.205,76
- Ingresos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936: Cobrás $15.585,03
2. Asignación por Hijo con Discapacidad
- Ingresos familiares hasta $1.122.074: Cobrás $241.040,29
- Ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630: Cobrás $170.521,04
- Ingresos familiares desde $1.645.630,01 en adelante: Cobrás $107.620,13
3. Asignaciones de Pago Único, Prenatal y Maternidad
Para los casos de asignación Prenatal y por Maternidad se aplican exactamente los mismos rangos de ingresos y montos de dinero que en la asignación por hijo común (desde los $74.032,19 para los sueldos más bajos hasta los $15.585,03 para el escalón más alto). Por otro lado, los pagos únicos por eventos familiares con topes de ingresos de hasta $5.941.936 quedaron así:
- Asignación por Nacimiento: Cobrás $86.294,28
- Asignación por Matrimonio: Cobrás $129.208,51
- Asignación por Adopción: Cobrás $515.929,01
- Asignación por Cónyuge (para jubilados): Cobrás $17.963,08
ANSES: ¿Cuándo se cobra y cómo cambiar el lugar de pago?
La plata de las asignaciones se liquida entre la segunda y la tercera semana de julio. El cronograma oficial de pagos se arma de acuerdo al último número del DNI de los titulares y se divide usando solamente los días hábiles del mes.
Si necesitás cambiar el banco, la sucursal o pasar el cobro a una billetera virtual, no hace falta ir a las oficinas de ANSES. Podés gestionar el trámite directamente por internet siguiendo estos pasos sencillos:
- Entrás a la plataforma web o a la aplicación Mi ANSES usando tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social.
- Elegís la pestaña que dice Cobros.
- Hacés clic en la opción "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares".
- Revisás bien que tus datos de contacto (teléfono celular y correo electrónico) estén al día.
- El sistema te va a mandar un código de seguridad por mensaje de texto o mail. Lo cargás en la pantalla junto con el número de trámite que figura en tu DNI, y listo: ya podés elegir tu nueva opción de cobro entre los lugares habilitados.