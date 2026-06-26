Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: Cuánto se cobra en julio de 2026 con el nuevo aumento

1. Asignación Familiar por Hijo (Valor General)

Ingresos familiares hasta $1.122.074 : Cobrás $74.032,19

: Cobrás Ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630 : Cobrás $49.939,09

: Cobrás Ingresos familiares entre $1.645.630,01 y $1.899.934 : Cobrás $30.205,76

: Cobrás Ingresos familiares entre $1.899.934,01 y $5.941.936: Cobrás $15.585,03

2. Asignación por Hijo con Discapacidad

Ingresos familiares hasta $1.122.074 : Cobrás $241.040,29

: Cobrás Ingresos familiares entre $1.122.074,01 y $1.645.630 : Cobrás $170.521,04

: Cobrás Ingresos familiares desde $1.645.630,01 en adelante: Cobrás $107.620,13

3. Asignaciones de Pago Único, Prenatal y Maternidad

Para los casos de asignación Prenatal y por Maternidad se aplican exactamente los mismos rangos de ingresos y montos de dinero que en la asignación por hijo común (desde los $74.032,19 para los sueldos más bajos hasta los $15.585,03 para el escalón más alto). Por otro lado, los pagos únicos por eventos familiares con topes de ingresos de hasta $5.941.936 quedaron así:

Asignación por Nacimiento : Cobrás $86.294,28

: Cobrás Asignación por Matrimonio : Cobrás $129.208,51

: Cobrás Asignación por Adopción : Cobrás $515.929,01

: Cobrás Asignación por Cónyuge (para jubilados): Cobrás $17.963,08

(para jubilados): Cobrás

ANSES: ¿Cuándo se cobra y cómo cambiar el lugar de pago?

La plata de las asignaciones se liquida entre la segunda y la tercera semana de julio. El cronograma oficial de pagos se arma de acuerdo al último número del DNI de los titulares y se divide usando solamente los días hábiles del mes.

Si necesitás cambiar el banco, la sucursal o pasar el cobro a una billetera virtual, no hace falta ir a las oficinas de ANSES. Podés gestionar el trámite directamente por internet siguiendo estos pasos sencillos: