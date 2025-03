Cómo estará el clima en el feriado

Según el prestigioso sitio de meteorología Meteored, el próximo feriado en Argentina es el 2 de abril, el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este día habrá una máxima de 20º C y una mínima de 9º C. Será un día parcialmente nublado con vientos de hasta 25km/h. Toda esa semana se mantendrá una temperatura estable entre 20º C y 25 °C.

clima feriado.jpg Así estará el clima en Mendoza Fuente: Meteored

