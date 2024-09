Así es la bella flor declarada extinta y que significa un gran descubrimiento para los científicos

Se trata de una flor que se encontró en la Región de Atacama, en el norte de Chile. Es un cardo santo que recibió el nombre científico de Argemone crassifolia, una especie propia de ese lugar.

El drama que Iván Murray Johnston (1898-1960) no dio muchos indicios del lugar donde se encontró la flor. Dejó asentado que la halló en la Quebrada de Cañas near well, lindante a un pozo de agua. El lugar era totalmente desconocido.