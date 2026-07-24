Así es el "El método Singapur" que revoluciona las Matemáticas y busca instalarse con fuerza en las escuelas

Con él Método Singapur, los niños tienen la posibilidad de aprender jugando. Foto: archivo UNO

Del objeto concreto a la abstracción: las claves del "Método Singapur"

A diferencia de los esquemas tradicionales basados en la memorización de fórmulas, la metodología de Singapur toma elementos de diversas tradiciones orientales y occidentales (incluido el método Montessori) para priorizar la comprensión profunda y el razonamiento. Su enfoque, totalmente centrado en el alumno, busca construir el aprendizaje en tres etapas sucesivas:

Fase enactiva : los niños comienzan manipulando objetos reales y cotidianos para entender los conceptos básicos.

: los niños comienzan manipulando objetos reales y cotidianos para entender los conceptos básicos. Fase icónica : representan los problemas mediante dibujos y esquemas gráficos, utilizando el famoso "modelo de barras" para visualizar la consigna.

: representan los problemas mediante dibujos y esquemas gráficos, utilizando el famoso "modelo de barras" para visualizar la consigna. Fase simbólica: Recién al dominar las instancias previas, los estudiantes avanzan hacia las formulaciones, algoritmos y símbolos abstractos.

A esta estrategia de enseñanza también se la conoce como "C-P-A", al abordar lo Concreto, lo Pictórico y lo Abstracto.

El Método Singapur fue noticia a fines de 2023 y con el tiempo fue instalándose en escuelas del mundo. Foto: Nicolás Ríos.

La dinámica en el aula suele comenzar con un cuento o una historia de vida. A partir de allí, los alumnos reconstruyen esa vivencia con figuras de plástico para conectar la experiencia práctica con la teoría, mientras el docente actúa como un mediador de la actividad.

Entre los principales beneficios de este sistema resalta que permite "ver" las matemáticas, eliminando la brecha entre lo teórico y lo vivencial.

De hecho, muchas escuelas y colegios de Argentina ya consideraron este modelo de aprendizaje con capacitaciones a docentes. En algunos colegios privados de Mendoza este tipo de enseñanza ya es un hecho en el nivel primario. Y provincias como San Juan y Chubut también le abrieron la puerta, atentos a los avances del Consejo Federal de Educación.

El Método Singapur promueve el desarrollo de:

Competencias blandas

Trabajo en equipo

Empatía

Pensamiento crítico

Es decir que, en otras palabras, lo que se busca es que el niño vaya de lo concreto a lo abstracto con el uso de objetos reales antes de pasar a los números y dibujos. Todo esto con el objetivo de aprender a resolver problemas y entender el porqué de las matemáticas para que no todo quede solo en memorizar fórmulas.

La educación de los más chicos, siempre un tema de máximo interés en las familias. Imagen ilustrativa: Nicolás Ríos.

No obstante, los especialistas advierten que su aplicación exige una continua formación de calidad para el profesorado, ya que no todos los docentes están capacitados en esta forma de pensamiento y la alta rotación de personal puede representar un desafío para su correcta implementación.

Sobre las pruebas PISA a nivel mundial

Hay que resaltar que las últimas pruebas PISA a nivel mundial se realizaron en 2022 (retrasadas un año por la pandemia de COVID-19) y sus resultados principales se publicaron en diciembre de 2023.

La siguiente ronda de evaluación (PISA 2025) se llevó a cabo recientemente, en el periodo de agosto a septiembre de 2025, y sus datos están previstos para salir a finales de 2026.