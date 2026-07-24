Los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), elaboradas cada tres años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), volvieron a dejar una certeza: la educación de Singapur va consolidándose entre las mejores del mundo y por amplio margen. El país asiático no solo encabezó el ranking general en lectura, ciencias y matemáticas entre 81 estados y regiones evaluadas, sino que sacó una buena diferencia frente a sus competidores. De allí que comenzara a hablarse del "Método Singapur".
Así es el "El método Singapur" que revoluciona las Matemáticas y busca instalarse con fuerza en las escuelas
Con un método novedoso que reemplaza la memorización por objetos y dibujos, Singapur le sacó 39 puntos a Japón en matemáticas en las últimas pruebas PISA
Es que en el apartado de matemáticas, Singapur registró un puntaje de 574 unidades, ubicándose 39 puntos por encima de Japón, que ocupó el segundo lugar con 535. El top 10 mundial lo completaron otros gigantes de la región como el enclave chino de Macao, Taiwán y Corea del Sur, acompañados por Estonia. Esta brecha resulta aún más impactante al considerar que el promedio global cayó 15 puntos (hasta ubicarse en 472) respecto de la edición de 2018.
Con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de USD 72.794, según datos del Banco Mundial, y una población de casi 6 millones de habitantes, Singapur es una de las naciones más ricas del mundo. Sin embargo, su éxito educativo no responde únicamente al presupuesto, sino a una estrategia pedagógica innovadora.
Del objeto concreto a la abstracción: las claves del "Método Singapur"
A diferencia de los esquemas tradicionales basados en la memorización de fórmulas, la metodología de Singapur toma elementos de diversas tradiciones orientales y occidentales (incluido el método Montessori) para priorizar la comprensión profunda y el razonamiento. Su enfoque, totalmente centrado en el alumno, busca construir el aprendizaje en tres etapas sucesivas:
- Fase enactiva: los niños comienzan manipulando objetos reales y cotidianos para entender los conceptos básicos.
- Fase icónica: representan los problemas mediante dibujos y esquemas gráficos, utilizando el famoso "modelo de barras" para visualizar la consigna.
- Fase simbólica: Recién al dominar las instancias previas, los estudiantes avanzan hacia las formulaciones, algoritmos y símbolos abstractos.
A esta estrategia de enseñanza también se la conoce como "C-P-A", al abordar lo Concreto, lo Pictórico y lo Abstracto.
La dinámica en el aula suele comenzar con un cuento o una historia de vida. A partir de allí, los alumnos reconstruyen esa vivencia con figuras de plástico para conectar la experiencia práctica con la teoría, mientras el docente actúa como un mediador de la actividad.
Entre los principales beneficios de este sistema resalta que permite "ver" las matemáticas, eliminando la brecha entre lo teórico y lo vivencial.
De hecho, muchas escuelas y colegios de Argentina ya consideraron este modelo de aprendizaje con capacitaciones a docentes. En algunos colegios privados de Mendoza este tipo de enseñanza ya es un hecho en el nivel primario. Y provincias como San Juan y Chubut también le abrieron la puerta, atentos a los avances del Consejo Federal de Educación.
El Método Singapur promueve el desarrollo de:
- Competencias blandas
- Trabajo en equipo
- Empatía
- Pensamiento crítico
Es decir que, en otras palabras, lo que se busca es que el niño vaya de lo concreto a lo abstracto con el uso de objetos reales antes de pasar a los números y dibujos. Todo esto con el objetivo de aprender a resolver problemas y entender el porqué de las matemáticas para que no todo quede solo en memorizar fórmulas.
No obstante, los especialistas advierten que su aplicación exige una continua formación de calidad para el profesorado, ya que no todos los docentes están capacitados en esta forma de pensamiento y la alta rotación de personal puede representar un desafío para su correcta implementación.
Sobre las pruebas PISA a nivel mundial
Hay que resaltar que las últimas pruebas PISA a nivel mundial se realizaron en 2022 (retrasadas un año por la pandemia de COVID-19) y sus resultados principales se publicaron en diciembre de 2023.
La siguiente ronda de evaluación (PISA 2025) se llevó a cabo recientemente, en el periodo de agosto a septiembre de 2025, y sus datos están previstos para salir a finales de 2026.
En pocas palabras
- Método Singapur: revoluciona la enseñanza de matemáticas con una estrategia práctica y visual.
- Rendimiento PISA: el país asiático lidera las pruebas internacionales, superando a Japón en 39 puntos.
- Enfoque pedaggico: el método C-P-A pasa de lo concreto y gráfico a lo abstracto, fomenta el pensamiento crítico y el trabajo en equipo.