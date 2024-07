Así es el billete de 10 dólares que se vende en 100.000 dólares

Entre todos los ejemplares que existen, se encuentra este billete de 10 dólares que si está en buen estado se puede vender hasta en 100.000 dólares, según los coleccionistas. Se trata de un billete que cuenta con algunos detalles que lo convierten en único y que, incluso, el poseerlo se encuentra prohibido, lo que lo convierte en un objeto más deseado por los expertos.

image.png

Cómo es el billete de 10 dólares que se vende en 100.000 dólares

El billete de 10 dólares tan deseado por los coleccionistas de monedas y billetes no es difícil de reconocer. Tiene como fecha de impresión el año 1933 y se lo conoce como The King of Silvers. Según su historia, se fabricaron 216 mil ejemplares, de los que entraron en circulación un total de 156 mil. Hoy son pocos los que quedan de ellos.